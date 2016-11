Warten, bis der Arzt kommt Ab Februar wird es in Großenhain statt drei nur noch zwei Kinderärztinnen geben. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Der Arztkoffer ist ein beliebtes Spielzeug bei den Kindern der Kita „Pfiffikus“ in Großenhain. Doch wenn die Kleinen selbst einmal zum Arzt müssen, sieht es schlecht aus in der Röderstadt. Kaum zu glauben, dass die Region beim Thema Kinderärzte immer noch als überversorgt gilt. Foto: Klaus-Dieter Brühl

Husten, Schnupfen, Fieber – die ungemütliche Jahreszeit mit all ihren gesundheitlichen Tücken nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Dumm nur, wenn sich der Besuch eines Arztes zum wahren Hindernisparcours entwickelt: „Meine Tochter hatte am letzten Dienstagmorgen plötzlich wahnsinnigen Durchfall und Temperatur über 38 Grad. Also rief ich bei meiner Kinderärztin Frau Spargen in Großenhain an. Doch leider Fehlanzeige“, erzählt Janine Eißler (* ) im SZ-Gespräch.

Optimistisch habe sie es daraufhin bei den anderen zwei in Großenhain niedergelassenen Kinderärztinnen versucht. Doch weder bei Vera Illig noch bei Rosemarie Kandzia auf der Carl-Maria-von-Weber-Allee habe sie Erfolg gehabt. „Das müssen Sie sich mal vorstellen! In einer doch recht einwohnerstarken Stadt wie Großenhain, die angeblich attraktiv für Familien sein will, hatte an diesem Tag kein einziger Kinderarzt auf“, empört sich Janine Eißler. Die Alternative, mit einem an Durchfall und schließlich auch Erbrechen erkrankten Kind in eine entferntere Stadt zu fahren, sei für die 33-jährige Röderstädterin absolut nicht hinnehmbar. „Ich habe die Kleine dann notgedrungen zu Hause betreut und bin nach Dienstschluss meines Mannes mit ihm nach Riesa gefahren.“

Was die Patienten der gegenwärtig noch drei Kinderarztpraxen erlebten, ist indes nur ein Vorgeschmack. Denn künftig könnte es noch enger mit der Betreuung werden. Am 31. Januar 2017 wird Rosemarie Kandzia definitiv in den lang angekündigten Ruhestand gehen. Die zwei verbliebenen Medizinerinnen sind dann allein für die Behandlung von zahlreichen Kindern aus Großenhain, Priestewitz, Lampertswalde, Schönfeld, Ebersbach, Thiendorf, gar selbst aus Südbrandenburg und Königsbrück kommend, zuständig.

Ein wackliges Konstrukt sollte im Urlaubsfall der einen Kinderärztin die andere Kollegin krank werden. „Genau das war nämlich die Ursache in der vergangenen Woche. Frau Illig war im Urlaub und Frau Kandzia, die seit Juli ohnehin veränderte Sprechzeiten hat, war auch krank“, erklärt Christine Spargen entschuldigend.

Nachdem sich die auch jetzt noch immer erkältete Ärztin selbst bereits durch zwei kinderärztliche Bereitschaftsdienste am 30. und 31. Oktober geschleppt habe, sei an besagtem Dienstag ihr Kreislauf zusammengebrochen. Wenigstens für diesen einen Tag habe die 55-Jährige notgedrungen ihre Praxis geschlossen – um schon am Mittwochnachmittag wieder ihre Patienten zu empfangen.

Eine zusätzliche Sprechstunde, die Christina Spargen aufgrund der allgemeinen Situation seit 1. Juli anbietet. Nach der ersatzlosen Schließung der Praxis von Ursula Lenk in Schönfeld Ende 2014 und Helga Boitz aus Nünchritz im Juni dieses Jahres habe sich die Lage zusätzlich verschärft. „Auf Dauer ist das wirklich kein Zustand. Die Grippewelle hat uns noch nicht einmal erreicht, und wir wissen manchmal nicht, wie wir es schaffen sollen“, gibt Christine Spargen zu bedenken. Ein Zustand, der sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Vor allem, weil auch landesweit keine Schützenhilfe zu erwarten ist. Im aktuellen Bedarfsplan vom September 2016 – nach Anfang der 1990er Jahre endlich fortgeschrieben von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV Sachsen) mit den Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen – liest sich nämlich alles sehr optimistisch. Denn danach seien die bisher erhobenen hohen Versorgungsgrade sachsenweit aufgrund der alten Berechnungsgrundlage nicht ganz zutreffend, erklärt KV-Sprecher Ingo Mohn. Die Bundesvorgaben stimmten nicht mit der Realität im Freistaat überein, wo Kinder auch tatsächlich vom Kinderarzt betreut würden und nicht wie in Westdeutschland häufig vom Allgemeinmediziner. Allerdings: Laut Plan beträgt der Versorgungsgrad im Raum Großenhain statt der bisherigen 238 Prozent gar immer noch üppige 162 Prozent.

