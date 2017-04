Warten aufs Wartehäuschen Ein Görlitzer wendet sich an den Bürgerrat Rauschwalde. Er erhält keine Absage – und ist trotzdem enttäuscht.

An der Bushaltestelle Thomas-Müntzer-Ring in Rauschwalde müssen Schulkinder bei Wind und Wetter draußen warten. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Das hatte sich Frank Heuer ganz anders vorgestellt. Immer wieder ist dem pensionierten früheren Chef der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft GWG aufgefallen, dass Kinder und Erwachsene an der Bushaltestelle Thomas-Müntzer-Ring in Rauschwalde bei Regen oder Schnee ungeschützt auf den Bus warten müssen. Da muss ein Wartehäuschen her, dachte sich Heuer – und wandte sich an den Bürgerrat. Der soll das Ding nicht selber finanzieren, sondern „als Bürgerrat an die Stadtverwaltung oder den zuständigen Verantwortungsträger weiterleiten“, schrieb Heuer in seiner E-Mail vom 3. März.

Die Antwort kam prompt drei Tage später – nicht vom Bürgerrat selbst, sondern von Silke Baenisch, die im Rathaus als Koordinatorin Bürgerbeteiligung eingesetzt ist. Sie dankt für den Vorschlag: „Wir prüfen diesen intern auf Machbarkeit im Sinne des Budgets der Bürgerräte.“ Gleichzeitig leite sie die E-Mail an die Bürgerräte zur Kenntnis und Bearbeitung weiter, schreibt Silke Baenisch. Bürger könnten bis 31. Mai Vorschläge einbringen, wofür das Bürgerbudget eingesetzt werden soll. Nach Prüfung auf Machbarkeit durch die Verwaltung entscheiden die Bürgerräte, welche Projekte 2017 umgesetzt werden. Heuer möge dazu die Informationen aus Presse, Amtsblatt und Internet verfolgen.

Der ist doppelt enttäuscht: „Natürlich ist das nicht mit dem Budget der Bürgerräte möglich“, sagt er. Das sei doch allen klar. Er habe stattdessen um Weiterleitung an die Verantwortlichen gebeten. Und dass er sich in Presse und Internet informieren soll, gefällt ihm auch nicht: „Eine direkte Rückmeldung wäre doch schön.“ Er schreibt noch am gleichen Tag erneut an Silke Baenisch – und erhält keine Antwort.

Letzteres beschreibt sie auf SZ-Nachfrage als Missverständnis: „Natürlich erhält Herr Heuer auch eine persönliche Antwort, wenn sein Vorschlag geprüft ist.“ Aber das sei bisher eben noch nicht der Fall. Stattdessen sei es so, dass Heuer sich an den Bürgerrat gewandt hat. Alle E-Mails an die Bürgerräte landen zunächst bei Silke Baenisch. Die hat Heuers Anfrage an den Bürgerrat weitergeleitet – mit der Bitte, zu prüfen, ob das Wartehäuschen gewünscht wird, ob es einen Bedarf gibt. „Leider habe ich vom Bürgerrat bis heute keine Antwort, ich habe jetzt noch einmal nachgefragt“, sagt sie.

Dass das Häuschen nicht aus dem Budget des Bürgerrates – für Rauschwalde etwa 6 000 Euro pro Jahr – bezahlt werden kann, ist auch ihr klar: „Zu teure Projekte sind aber trotzdem ein Thema für den Bürgerrat“, sagt sie. Der Rat könne solche Themen bei der Verwaltung oder bei anderen Verantwortlichen anregen, also Druck machen, dass etwas passiert.

Der Bürgerrat Südstadt hat eine ganz ähnliche Bürgeranfrage auf den Tisch bekommen. Hier geht es um die Straße Im Bogen. „Dort haben die Leute bisher immer unter dem Vordach eines leerstehenden Hauses gewartet“, sagt Südstadt-Bürgerrat Daniel Breutmann. Jetzt werde das Haus saniert, die Wartemöglichkeit fällt also weg. Die Fläche gehört der GWG. An die wandte sich Breutmann – und bekam zur Antwort, dass das Sache der Verkehrsgesellschaft VGG sei. Jetzt könnte der Bürgerrat dort anfragen. Das hat er noch nicht getan: „Wir machen das ja alles ehrenamtlich, da haben wir für jedes einzelne Thema auch nicht so viel Zeit“, sagt Breutmann.

Entsprechend wird die VGG möglicherweise bald zwei Anfragen auf den Tisch bekommen – aus Rauschwalde und der Südstadt. Allerdings – und da irrt die GWG – ist das Thema dort auch an der falschen Stelle. „Bushaltestellen sind Sache der Stadt“, sagt VGG-Geschäftsführer Frank Müller. In der Realität wird das aber oft nicht so streng gesehen: „Wir schauen uns solche Sachen immer gemeinsam mit der Stadt an und entscheiden dann zusammen, ob es einen Bedarf gibt und ob wir etwas tun können.“ Silke Baenisch findet es auf jeden Fall gut, dass sich Heuer mit dem Thema an den Bürgerrat gewandt hat. Denn, egal wer nun zuständig ist: So könne das Anliegen überhaupt erst einmal geprüft werden. Heuer selbst will dranbleiben: „Aber das Budget des Bürgerrates sollte für andere notwendige und von den Bürgern eingebrachte Vorschläge verwendet werden.“

