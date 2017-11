Warten aufs Fördergeld für den Mortelbach Der Lauf des Gewässers wird verändert. Die Kosten für den ersten Teil sind schon vor dem tatsächlichen Baustart gestiegen.

Der Mortelbach soll wieder Hochwasser aufnehmen können und ökologisch ins Gleichgewicht kommen. © Archiv/D. Thomas

Waldheim. Eigentlich sollte die teilweise Renaturierung des Mortelbachs in Waldheim bereits in diesem Jahr beginnen. Doch ohne Fördergeld geht das nicht. „Wir warten noch auf den Bescheid“, sagte Toralf Pönisch vom Tiefbauamt der Stadt Waldheim am Montag auf DA-Nachfrage.

Vergangenen Donnerstag haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses bereits ein Unternehmen bestimmt, das den ersten von insgesamt vier Bauabschnitten realisieren soll: Die einstimmige Wahl fiel auf die Firma Fuxx Bau aus Klipphausen. „Zwölf Firmen forderten die Ausschreibungsunterlagen an. Zur Submission am 12. September gaben drei Firmen ihr Angebot ab“, erläuterte Bauamtsleiter Michael Wittig während der Sitzung.

Rund 400 000 Euro werden für die naturnahe Gestaltung des Bachlaufes fällig. Ursprünglich hatten die Planer mit einer Summe von etwa 358 000 Euro kalkuliert. „Aufgrund eines erhöhten Ausschreibungsergebnisses wurde ein Aufstockungsantrag bei der Landesdirektion Sachsen gestellt. Die Auftragsvergabe erfolgt vorbehaltlich der Bereitstellung zusätzlicher Mittel“, so Wittig. Die Förderquote liege bei 90 Prozent. Sobald die Bewilligung eintrifft, müsse der Auftrag umgehend vergeben werden.

„Wenn die Firma es zeitlich einrichten kann und die Witterungsbedingungen es zulassen, ist also nicht ausgeschlossen, dass der Bau doch noch in diesem Jahr beginnt“, sagte Toralf Pönisch am Montag. Fakt ist: Bevor die Vegetationsphase im Frühjahr beginnt, müssen die Bauarbeiten im ersten Abschnitt „an der Schloßmauer“ abgeschlossen sein. Dieser reicht von der Ampel an der Justizvollzugsanstalt – dort mündet der Mortel- in den Gebersbach – bis zum Feuerwehrdepot. „Dort befindet sich jeweils ein Durchlassbauwerk. Die beiden bleiben an sich bestehen. Doch das Gewässerbett wird kurviger und damit naturnaher gestaltet“, erläuterte Pönisch. Dasselbe gelte für den Lauf des Baches in diesem etwa 200 Meter langen Abschnitt. „Zunächst wird dort der Bewuchs entfernt, anschließend das Gewässerbett hergerichtet und zum Schluss neu bepflanzt“, erklärte der Behördenmitarbeiter. Das diene einerseits dem Hochwasserschutz, weil der Einsatz sogenannter Wasserbausteine die Fließgeschwindigkeit reduziert. Andererseits verbessern sich dadurch die Lebensbedingungen für die Tiere und Pflanzen.

Die Stadt Waldheim lässt den Mortelbach in vier Abschnitten auf einer Länge von etwa einem Kilometer revitalisieren. Die übrigen drei Bauabschnitte würden in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden, so Toralf Pönisch. Abschnitt zwei erstreckt sich vom Feuerwehrdepot bis zum Schmiedeweg/Anschluss Massaneier Straße, Teil drei von da aus bis zur Trafostation/Oststraße und schließlich bis zur Brücke unweit des Penny-Marktes. Ziel dieses Pilotprojekts des sächsischen Umweltamtes, der TU Dresden und des Landratsamtes Mittelsachsen ist die nachhaltige Bewirtschaftung des Fließgewässers.

zur Startseite