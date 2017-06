Warten aufs Fördergeld Die Schönberger Straße wird ausgebaut. Das Vorhaben ist teuer. Ohne Hilfe vom Freistaat ist es nicht realisierbar.

© Symbolbild: Robert Michalk

Vier Linden sind im Frühjahr in Schönberg gefällt worden. Es ist der erste Akt für den anstehenden Ausbau der Schönberger Straße gewesen. Das hatte Waldheims Bauamtsleiter bereits bei der Einwohnerversammlung Mitte April erläutert.

Am Donnerstagabend war die Trasse erneut Thema. Diesmal im technischen Ausschuss. In zwei Abschnitten ist der Ausbau in diesem und nächsten Jahr geplant. Die Kommune rechnet mit Gesamtkosten von rund 900 000 Euro. Aus eigener Tasche ist das nicht zu stemmen. Deshalb wurde beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ein Fördermittelantrag gestellt. Gewünscht ist eine Beteiligung des Freistaates in Höhe von rund 585 000 Euro. „Bisher liegt jedoch noch keine Bewilligung vor“, so Michael Wittig. Sobald das Lasuv grünes Licht gibt, sollen die Eigentümer der Anrainergrundstücke an einem Tisch versammelt und über den Bau informiert werden.

Dieser ist prinzipiell in zwei Etappen vorgesehen. „Der erste reicht vom Beginn der Straße bis zum Parkplatz an der Turnhalle“, erläuterte Michael Wittig. Im kommenden Jahr soll dann der Bereich zwischen Sporthalle und Kirche in Angriff genommen werden. Der Bauamtsleiter betonte, dass der Parkplatz an der Sporthalle während der gesamten Bauzeit erreichbar bleiben soll.

Zunächst bestand die Hoffnung, so viele Arbeiten wie möglich während der Sommerferien ausführen zu können. Doch ohne eine gesicherte Finanzierung mit Fördergeld in Form des Bescheids des Freistaates wird nicht gestartet. (DA/sol)

