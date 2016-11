Warten auf Schnee und Talente Der Skiclub Kottmar wirbt mit einem Schülerprojekt um Nachwuchs. Dabei hilft Geld der Volksbank Löbau-Zittau.

Mirjam Krause, Doreen Fobe und Siv-Ann Hanke (von links) haben auch ohne Schnee ihren Spaß. Doch ginge es nach den beiden Frauen in den blauen Jacken des SC Kottmar, dann könnte es ruhig mal ein paar Flocken geben. © Rafael Sampedro

Mirjam Krause und Siv-Ann Hanke haben ihre Langlauf-Ski schon aus dem Schuppen geholt. Über die Loipen jagen können sie damit aber noch nicht. Denn trotz Kälte fehlt eben der dazu notwendige Schnee. Die beiden Frauen fahren aber nicht nur selbst gern Ski, sondern vermitteln auch anderen die Grundlagen für den Spaß auf der Piste. Und zwar im Auftrag des Skiclubs Kottmar. Dort sie sind sie für die Nachwuchsausbildung zuständig. „Derzeit haben wir 53 Kinder in unserem Verein“, sagt Mirjam Krause.

Damit sich in Zukunft noch mehr Kinder und Jugendliche für Langlauf, Crosslauf oder Skispringen begeistern, hat sich der Skiclub eine Art Talentwettbewerb ausgedacht. Die erste Auflage war bereits im Sommer dieses Jahres. Rund 270 Schüler aus der Neugersdorfer Fichte-Grundschule und der Ebersbacher Schkola haben sich dazu im Freibad Ebersbach getroffen und in verschiedenen Disziplinen ihre besten Sportler ermittelt. „Es war eine super Stimmung“, sagt Frau Krause, der dabei natürlich auch einige Talente aufgefallen sind. „Viele sind allerdings schon in anderen Vereinen aktiv“, sagt sie.

Weil der Wettbewerb bei den Kindern so gut angekommen ist, soll es im nächsten Jahr eine weitere Auflage geben. Unterstützung ist dem Skiclub dabei sicher: Für den Wettbewerb im Freibad hat der SC Kottmar bereits 750 Euro von der Volksbank-Löbau Zittau bekommen. Das ist der Lohn dafür, dass sich der Verein im vergangenen Jahr mit seinem Projekt bei einer von Volksbank und Sächsischer Zeitung ins Leben gerufenen Vereinsaktion beworben hat. Institutionen, Vereine oder auch Kommunen konnten mitmachen, um eine Spende zu bekommen. Aus knapp 80 Ideen hat eine Jury schließlich die besten Projekte prämiert. Bei Doreen Fobe von der Marketingabteilung der Volksbank ist das Skiclub-Projekt sogar so gut angekommen, dass sie sich nun vorstellen könnte, den Verein weiterhin zu unterstützen. „Wir würden uns freuen, wenn es 2017 weiter geht“, sagt sie.

Mirjam Krause und Siv-Ann Hanke überlegen derweil schon, wie sie den Sporttag ausbauen könnten. Erste Ideen gibt es bereits. Zum Beispiel, auch andere Vereine mit ins Boot zu holen, um noch andere Sportelemente anbieten zu können.

Wer bis dahin nicht warten kann und mal beim Skiclub hineinschnuppern will, der kann dies an jedem Sonnabend tun. „Ab 9.30 Uhr wird auf dem Kottmar trainiert. Interessierte Kinder können gern vorbeikommen“, sagt Frau Krause.

