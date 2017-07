Warten auf Parkplatz Ein Spielplatz direkt neben einem Parkplatz? Das ist gefährlich. Ein neuer Plan muss in Königstein dringend her.

Die Bielapromenade ist bereits gestaltet, der Rest liegt brach. © M. Förster

Auf der Freifläche der Pirnaer Straße 1 in Königstein ist Wildparken angesagt – immer noch. Eigentlich sollten auf dem Grundstück schon im letzten Jahr ein Parkplatz sowie ein Spielplatz entstehen. So hatte man es sich 2015 noch vorgestellt. Ein Entwurf für die Gestaltung des Platzes liegt vor. Das Büro „RKA Architekten“, das auch den Treffpunkt in Königstein entwarf, wurde damit vor ein paar Jahren beauftragt. Der Entwurf sah auch die Gestaltung der Bielapromenade vor. 2014 wurde diese bereits unter dem damaligen Bürgermeister Frieder Haase gestaltet. Es entstand eine einladende Promenade mit Fußweg, Bepflanzung und Sitzbank. Doch laut Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) wurde der Entwurf nie im Stadtrat beschlossen. Und das wird er wohl auch nie. Denn auf Nachfrage von Stadträtin Katrin Klewe (Freie Wähler) in der letzten Stadtratssitzung gab Bauamtsleiterin Katrin Gräbner an, dass man wohl neu planen müsse. Spielplatz und Parkplatz seien zu nah beieinander. Dafür Fördermittel zu erhalten, sei wahrscheinlich nicht möglich.

Schnelle Lösung gefordert

Auch Tobias Kummer sieht den Entwurf kritisch. Derzeit können auf der freien Fläche etwa 30 Autos parken. „Würden wir den Entwurf umsetzen, hätten wir deutlich weniger Parkplätze“, so Tobias Kummer. Außerdem sei der Spielplatz nicht barrierefrei und Kinder und Eltern müssten über den Parkplatz laufen, um dahin zu gelangen. Der Entwurf sei nicht ausgereift.

Und wie geht es nun weiter? Im September wird das Thema den Stadtrat wieder beschäftigen. Dann nämlich wird eine Klausurtagung abgehalten, in der es um die Stadtentwicklung Königsteins gehen wird, so Tobias Kummer. Dort werde es dann auch um die Zukunft und vor allem die Planung der Pirnaer Straße 1 gehen. Denn es müsse wirklich dringend etwas passieren, so Tobias Kummer. Das Grundstück sei schließlich stadtbildprägend.

