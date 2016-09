Warten auf Lösung für Schülerverkehr Der Transport nach Bad Schandau und Neustadt funktioniert nach Problemen reibungslos. Doch was wird im nächsten Jahr?

Der Transport der Schüler Richtung Bad Schandau und Neustadt funktioniert wieder. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Wie vorausgesehen hat sich der Schülerverkehr mit Beginn der Ganztagsangebote am Goethe-Gymnasium und an der Oberschule Am Knöchel in Sebnitz eingependelt. Der Transport der Schüler in Richtung Bad Schandau und Neustadt funktioniert wieder reibungslos. Zu Beginn des Schuljahres gab es Ärger. Die Busse waren rappelvoll. Die Busfahrer konnten einige Schüler nach Bad Schandau und Neustadt nicht mitnehmen, da die Busse bereits übervoll waren. Eine Situation, die sich auch mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wiederholen kann. Die Weichen dafür könnten schon im 29. September gestellt werden. Da findet die nächste Beratung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem Landratsamt statt. Kati Hille, Beigeordnete im Landratsamt, appellierte bereits an die Schulen, diese Beratung wahrzunehmen. Dabei gehe es wieder hauptsächlich um die ganz konkrete Abstimmung der Schulanfangs- und Endzeiten mit den Beförderungsmöglichkeiten. Unter anderem wird auch über die Baumaßnahmen an der Eisenbahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau informiert (SZ berichtet).

Sie geht außerdem davon aus, dass ein gestaffeltes Schulende von Anfang an zukünftig für diese Schüler eine unbefriedigende Situation vermeiden kann. Ob das so umgesetzt werden kann, ist noch offen. Offenbar kommen da mehrere Faktoren zusammen. All das soll mitberaten werden. Sebnitz Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der OVPS, hatte den Vorschlag, Bus und Bahn besser zu vernetzen. Entscheidende Gespräche habe er da aber noch nicht geführt, so der Oberbürgermeister. Im Herbst wolle man sich der Schülerverkehrs-Planung konkret widmen.

zur Startseite