Warten auf Klarheit am Pannenaufzug Ob der Panoramalift noch vor Weihnachten fährt, ist nur eine von vielen offenen Fragen.

Derzeit steht der Aufzug zum Burgberg wieder einmal still. Möglichst bis Mitte nächster Woche soll er repariert sein. Das wäre für Gastronomen wichtig. © Claudia Hübschmann

Zwischen Hoffen und Bangen bewegt sich der Gemütszustand von Ronny Hoppe, Hoteldirektor des Meißner Burgkellers, derzeit. Die Hoffnung bezieht sich dabei auf die zügige Arbeit der Wartungsfirma und des Betreibers Städtische Dienste Meißen (SDM) des seit Anfang Dezember stillstehenden Aufzugs zum Burgberg.

Wegen einer verschlissenen Umlenkrolle muss dieser wieder einmal aufwendig repariert werden. Laut SZ-Informationen soll der Lift am kommenden Dienstag oder Mittwoch, also am 20. oder 21. Dezember, wieder laufen. Ob das klappt, ist aber keinesfalls sicher. „Für uns und alle anderen Gastronomen und Hoteliers auf dem Burgberg wäre es fatal, wenn sich der Ausfall länger hinzieht. Das Weihnachtsgeschäft ist sehr wichtig, weil in den ersten Wochen des neuen Jahres erfahrungsgemäß nicht viel los ist“, so Hoppe. Die Wirkung eines funktionierenden Panoramalifts dürfe man dabei nicht unterschätzen. „Die Gäste nehmen den Aufzug gut an und es fällt schwer, ihnen zu erklären, dass sie ihn nicht nutzen können“, so Hoppe. Bange ist ihm daher, sollte der Lift vor Weihnachten nicht mehr funktionieren.

Denn auf dem Burgberg ist das Parken für Pkw nur zwischen 17 und 10 Uhr erlaubt. „Wir haben aber auch Gäste, die vielleicht schon 14 oder 15 Uhr anreisen und gegebenenfalls sehr früh am Morgen abreisen wollen“, sagt der Hotelchef.

Diese müssten dann mit gepackten Koffern weit zu ihren Autos laufen, was häufig auf Kritik stoße. Eine Anfrage eines Stadtrates, ob denn für die Zeit des Ausfalls des Lifts nicht eine Sondergenehmigung für ein ganztägiges Parken auf dem Burgberg – zumindest für vier oder fünf Pkw – möglich sei, wurde von der Stadt negativ beantwortet. Im Ordnungsamt sieht man darin wohl keine machbare Möglichkeit, um die Situation der Hoteliers auf dem Burgberg zeitweise zu verbessern.

Wegen der häufigen Ausfälle des Aufzugs ist es für die Stadt inzwischen auch zu teuer geworden, einen Shuttle-Bus bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) zu bestellen, der Passagiere zum Burgberg und wieder zurück fährt. „Wir fahren diese Strecke momentan nicht, weil die Stadt einen eigenen Kleinbus betreibt“, sagt ein Verantwortlicher der VGM. Tatsächlich ist seit Anfang der Woche ein VW-Kleinbus unterwegs, den die SDM selbst parat zu stellen scheinen. Somit lassen sich zumindest Kosten sparen.

Unabhängig von der Frage, ob der Lift dank einer Notreparatur noch vor Weihnachten wieder läuft, werden aufwendigere Eingriffe im neuen Jahr folgen. Dazu haben die Stadträte einem Vollwartungsvertrag mit der Dresdner Firma FB-Aufzüge kürzlich zugestimmt. 35 000 Euro plant die Stadt dafür als Zuschuss ein. Hinter den Kulissen gibt es dennoch Uneinigkeit, ob tatsächlich alle anfallenden Reparaturen Inhalt des Vertrages zwischen der Stadt und der Firma FB sind. Augenscheinlich gilt dieser nur für Schäden bis zu einer bestimmten Höhe. Und danach?

Schlüssig beantwortet wurde diese Frage – trotz zahlreicher Nachfragen im letzten Stadtrat am 7. Dezember – nicht.

Dafür wurde die Denkmalschutzbehörde des Landkreises aufgefordert, hinsichtlich in Zukunft eventuell notwendiger Eingriffe an der Bergstation Stellung zu nehmen. Inzwischen gibt es dazu nach SZ-Informationen auch eine Antwort vom Denkmalschutz des Freistaats. Darin werden größere Einhausungen des Lifts am Burgberg aus „denkmalpflegerischer Sicht“ abgelehnt, da dadurch der Eingriff in das Mauerwerk der Burg zu erheblich sei.

