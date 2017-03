Warten auf Hochwasserschutz Die Anlieger des Dorfbaches Langenwolmsdorf sollen besser geschützt werden. Doch das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

So still und leise plätschert der Langenwolmsdorfer Dorfbach nicht immer vor sich hin. Bei starken Regenfällen kann er auch schnell bedrohlich anschwellen. © Dirk Zschiedrich

Langenwolmsdorf ist noch längst nicht gut vor Hochwasser geschützt. Das Dresdner Planungsbüro ACI hat sich bereits nach dem Hochwasser 2010 mit dem Schutz entlang des Langenwolmsdorfer Dorfbaches beschäftigt. In einem Konzept wurden über 15 Maßnahmen empfohlen, wie die Grundstücke und Anlieger entlang des Baches besser geschützt werden können. Von diesen 16 Maßnahmen konnten zwei umgesetzt werden. Die restlichen brauchen wohl noch etwas mehr Zeit.

Die Stadt Stolpen will sich die nächste Phase der Umsetzung zu 90 Prozent fördern lassen. Deshalb soll das Planungsbüro weiter an dem Konzept feilen. „Das heißt aber noch nicht, dass sofort gebaut wird. Das steht auf einem ganz anderen Blatt“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP).

In dem bisherigen Konzept wurde zum Beispiel vorgeschlagen, an der Niederdorfstraße den Bach beidseitig so auszubauen, dass er mehr Wasser führen kann. Zudem sollten die allzu steilen Kurven beseitigt werden, damit das Wasser leichter abfließen kann. Und im unteren Bereich, an der Niederdorfstraße, sollen Auen als Überflutungsflächen dienen. Die Planer kamen außerdem zu dem Schluss, dass Rückhaltebecken die Fluten bremsen. Sie schlugen vor, am Ziegeleiweg das vorhandene natürliche Becken zu nutzen und so umzurüsten, dass es notfalls gefüllt werden kann. Weitere Rückhaltebecken könnten am Katzbach und am Stolpener Gewerbegebiet entstehen. Die Stadt Stolpen hat in den langfristigen Investitionsplan bereits Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Langenwolmsdorfer Baches aufgenommen. Konkret handelt es sich dabei um ein Rückhaltebecken, welches gebaut werden soll.

zur Startseite