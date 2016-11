Warten auf Gerechtigkeit Bis Zivilstreitigkeiten vor dem Amtsgericht Zittau verhandelt werden, vergeht manchmal mehr als ein Jahr. Ein Anwaltverein sieht den Zugang zum Rechtssystem gefährdet.

An sieben Tage war der Zittauer Handwerker im Sommer 2014 im Einsatz. Er entstörte und reparierte den Wärmetauscher im Haushalt eines anderen Zittauers und stellte ihm dafür Rechnungen in Höhe von 1598,13 Euro aus. Doch der Besitzer der Anlage zahlte nicht. Erst nach Mahnungen überwies er bis Januar 2015 zweimal Abschläge in Höhe von je 500 Euro. Die Restsumme aber blieb trotz einer weiteren Mahnung offen, sodass der Handwerker das Geld im Juli von seinem Anwalt einfordern ließ. Doch auch das brachte nichts. Am 1. Dezember 2015 reichte er Klage ein – die ab 6. Dezember 2016 in der Außenstelle Löbau verhandelt werden soll.

Dass es bei Zivilstreitigkeiten am Amtsgericht Zittau inzwischen ein Jahr und länger bis zur ersten Verhandlung dauert, ist keine Ausnahme. Reihenweise werden die Termine so weit geschoben. Der SZ liegt eine Liste vor, die das bestätigt. Der aktuellste darauf verzeichnete Fall vom 22. Juni sollte ursprünglich am 2. September verhandelt werden. Nun ist es der 6. September – 2017. Aktuell werden Termine für November 2017 vergeben.

Rechtsanwalt Torsten Mengel, der den Zittauer Handwerker vertritt, sorgt sich angesichts dieser Entwicklung um die Mandanten. Was wäre, wenn der Handwerker noch mehr offene Forderungen hätte und in die Insolvenz gehen müsste, weil ihm das Gericht nicht rechtzeitig zu seinem Recht und Geld verhilft, fragt er und befürchtet: „Ein Urteil fällt vielleicht in 2 bis 3 Jahren. Abhilfe ist nicht in Sicht.“

Weil nicht nur Mengel das Problem sieht, hat sich der Oberlausitzer Anwaltsverein der Sache angenommen und das Gericht um schnelle Abhilfe gebeten. „Seit geraumer Zeit sind die Verfahrensdauern in Zivilsachen beim Amtsgericht Zittau unverhältnismäßig und nach unserer Ansicht unzumutbar lang“, hat Georg Blanz, Vorsitzender der Vereins, geschrieben. „Die regelmäßige Verweisung auf Meditationsverfahren ist eher eine Kapitulationserklärung als eine reelle Alternative. Wir sehen in diesem anhaltenden Missstand eine empfindliche Einschränkung des Zugangs der Bürger zum Recht und eine ganz erhebliche Behinderung unserer eigenen Arbeit.“ Auch zu den vermeintlichen Ursachen äußert sich Blanz: „Uns ist bewusst, dass die sparsame Ausstattung nicht nur der Justiz in Sachsen viel zu oft nur eine Mangelverwaltung zulässt.“ Allerdings ließen auch die Fallzahlen und Statistiken in dem Geschäftsbereich keine Unterstützung „von oben“ erwarten, sodass das Problem nur hausintern gelöst werden könne.

Tatsächlich sind laut der öffentlich einsehbaren Geschäftsverteilung fünf Richter am Amtsgericht mit Zivilstreitigkeiten befasst. Davon ist allerdings eine Richterin seit Langem krank und ihre Rückkehr nicht abzusehen. Ein zweiter Richter hat seinen Schwerpunkt bei Familiensachen und kann entsprechend wenig helfen.

Hilfe „von oben“ ist wirklich nicht zu erwarten. „Nach dem Personalbedarfsberechnungssystem in der Justiz war das Amtsgericht Zittau über das ganze Jahr 2016 mit ausreichend Richtern besetzt“, teilte der Pressesprecher des Justizministeriums in Dresden auf SZ-Anfrage mit. Zudem ist die Dauer der Zivilverfahren in den letzten Jahren nicht deutlich von der anderer sächsischer Gerichte abgewichen: 6,1 Monate waren es 2014 und 2015 in Löbau und Zittau durchschnittlich, sachsenweit 4,9 beziehungsweise 5,0 Monate. Zum laufenden Jahr äußerte sich der Sprecher mit dem Verweis auf die erst zum Jahresende vorliegenden Vergleichsdaten nicht.

Auch das Landgericht Görlitz, in dessen Zuständigkeitsbereich das Zittauer Amtsgericht liegt, wird kurzfristig nicht helfen. Eine Abordnung eines Richters nach Löbau oder Zittau ist derzeit nicht möglich, heißt es im Antwortschreiben an den Anwaltsverein. Der Präsident des Landgerichts habe aber das Justizministerium auf die Situation aufmerksam gemacht. „Abhilfe kann jedoch kurzfristig nicht erwartet werden.“ Sonderschichten der verbliebenen Zittauer Richter oder schnelleres Arbeiten kann das Landgericht nicht anordnen. „Die Terminierungspraxis gehört zum Kern der richterlichen Unabhängigkeit und unterliegt deshalb nicht einer dienstaufsichtlichen Bewertung“, teilte Gerichtspräsident Friedrich Stolberg auf Anfrage mit. Die Befürchtung, dass sich die Verfahren zwei, drei Jahre hinziehen könnten, teilt er – bis auf begründete Ausnahmefälle – nicht.

Das Präsidium des Amtsgerichts bedauert die Situation. Trotzdem könne man derzeit unter anderem wegen „wiederholter längerfristiger gesundheitsbedingter Ausfälle im richterlichen Bereich“ nicht reagieren. Das würde nur das Verlagern der Probleme in andere Geschäftsbereiche – wie Straf- , Jugend- oder Familiensachen - bedeuten, heißt es in dem Schreiben. Ungeachtet dessen will das Präsidium bei der anstehenden Verteilung der Aufgaben für das Jahr 2017 überlegen, ob die angespannte Lage nicht doch noch entschärft werden kann. Spätestens „mit einer konstant vollständigen Besetzung des Gerichts nach vollständiger Gesundung sämtlicher zuletzt ausgefallener Kollegen wird dann eine Verbesserung der Geschäftssituation und der Terminlage mittelfristig zu erwarten sein“, macht der amtierende Leiter des Amtsgerichts Klägern und Anwälten ein bisschen Hoffnung.

