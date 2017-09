Warten auf Fördermittel für das Wasserbecken Trotz eines verregneten Sommers kamen knapp 5 500 Badelustige ins Reichwalder Freibad.

Frank Müller ist für das Freibad Reichwalde zuständig. Er ist zufrieden mit der abgelaufenen Saison. © bernhard donke

Frank Müller ist zufrieden. Immerhin exakt 5 472 Gäste zählte der Reichwalder Freibadverantwortliche während der zu Ende gegangenen Badesaison, die vom 1. Juni bis zu 31. August gedauert hatte. Damit würden die Besucherzahlen zwar weiter unter dem Rekordjahr 2013 liegen, als rund 7 600 Badelustige ins Freibad kamen, aber „es gab ja mit dem Juni auch nur einen richtig sommerlichen Monat voller Sonnenschein“, erinnert Müller. Juli und August seien dagegen teilweise sehr verregnet gewesen. Deswegen sei es eher erstaunlich, dass es am Ende dann doch fast 5 500 Besucher waren, findet Müller. Das liege bestimmt an der familiären Atmosphäre im Freibad. „Für Familien mit Kindern sind die Bedingungen und Möglichkeiten, sich hier zu erholen, fast ideal.“ Müller verweis auf das 50 mal 50 Meter große Badebecken, das kleine Becken für Kinder, die Kinderrutsche sowie die vielen Möglichkeiten auf dem Spielplatz. Viele Besucher ziehen auch die große, gepflegte Liegewiese sowie die 65 Meter lange Wasserrutsche an. Hinzu kommt dann noch das reichhaltige Imbissangebot.

Außerdem hatten Nichtschwimmer die Möglichkeit, bei Holger Gröhler, dem Bademeister, das Schwimmen zu erlernen. In dieser Badesaison hat er 15 Schwimmkurse durchgeführt. 25 Besucher legten erfolgreich das Schwimmabzeichen in den unterschiedlichsten Stufen ab.

Das kleine, aber sehr schöne Freibad befindet sich seit 2003 in der Trägerschaft des regen und sehr aktiven Dorfclubs Reichwalde, der damit auch verantwortlich ist für die Betreibung und Unterhaltung des Bades. Dass der Dorfclub überhaupt das Freibad betreiben kann, ist der finanziellen Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung Boxberg zu verdanken.

Auch für das kommende Jahr ist diese dank Doppelhaushalt gesichert. Für diese Unterstützung möchte sich Frank Müller bedanken. Auch Bademeister Gröhler und den beiden Technikern, Reiner Funke und Siegfried Bleck, zollt er seine Anerkennung. „Sie haben auch in dieser Badesaison für einen reibungslosen unfallfreien Badebetrieb gesorgt“, sagt Müller. Derzeit wartet der Dorfclub, ob er die beantragten Fördermittel für die notwendigen Sanierungsarbeiten am Wasserbecken erhält.

