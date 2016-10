Warten auf Dynamo Ob es wieder den Super-Regio-Cup in Riesa gibt, hängt von Schwarz-Gelb ab. In dieser Woche soll entschieden werden.

Beim Super-Regio-Cup in Riesa vor einem Jahr gaben Dresdner Dynamo-Spieler viele Autogramme. Für eine Teilnahme des Zweitligisten in diesem Jahr fehlt bislang offenbar noch die entscheidende Unterschrift. © Archiv/Sebastian Schultz

VfB Auerbach gegen Dynamo Dresden. Das war die Auftaktbegegnung des Super-Regio-Cups in Riesa im Dezember des vergangenen Jahres. Geschätzte 5 000 Zuschauer erlebten in der Sachsenarena gleich zu Beginn eine Überraschung, weil der VfB den damaligen Drittliga-Krösus in die Knie zwang. Am Ende hatten beide mit dem Finale nichts zu tun, das der FSV Zwickau gegen Gastgeber Stahl Riesa gewann.

VfB Auerbach gegen Dynamo Dresden – wäre das auch 2016 das erste Spiel eines Super-Regio-Cups in der Elbestädt, wäre sicherlich niemand böse. Aber: Noch ist überhaupt nicht sicher, ob es das Turnier in diesem Jahr auch gibt. Immerhin: Ein möglicher Termin steht. Der 19. Dezember.

Der Super-Regio-Cup 2016 sei „im Plan, aber noch nicht hundertprozentig sicher“, heißt es bei der Förder- und Verwaltungsgesellschaft Riesa (FVG). Sie ist seit vielen Jahren Veranstalter des Turniers, das in der früheren Erdgas- und heutigen Sachsenarena stattfindet. Gemeinsam mit der Kramer-Sport-Marketing mit Sitz in Auerbach wurden in der Vergangenheit stets anspruchsvolle Teilnehmerfelder zusammengestellt.

Besonders „heiß“ war es natürlich, wenn Dynamo Dresden mit am Ball war. Und genau dort gibt es offenbar nun das größte Fragezeichen. Alles hänge von der Zusage einer Mannschaft ab, „deren Farben schwarz-gelb sind“. Volkhardt Kramer von der Auerbacher Marketing-Firma: „Die Vorbereitungen für das diesjährige Turnier laufen und befinden sich zur Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes in der Endphase.“ Mitte dieser Woche könnten eventuell schon konkrete Details mitgeteilt werden. Die werde man dann in Absprache mit der FVG Riesa öffentlich machen.

Fans des Riesaer Budenzaubers werden sich eventuell am genannten Termin zunächst stoßen. Denn: Der 19. Dezember ist ein Montag. Auf Nachfrage bestätigt die FVG, dass man im Fall der Fälle für den Super-Regio-Cup die Zeit ab 18 Uhr vorgesehen habe. Der Grund kann erahnt werden. Denn einen Tag zuvor muss der Zweitbundesligist nochmals um Punkte bei Arminia Bielefeld antreten.

Stammspieler sind schon im Urlaub

Auch im vergangenen Jahr kamen die Dynamos quasi aus dem direkten Spielbetrieb heraus nach Riesa. Allerdings hatte sich damals bereits ein großer Teil der Stammspieler in den Jahresend-Urlaub verabschiedet. Der Verein schickte seinerzeit eine „C-Mannschaft“, die zumindest im Kampf um den Turniersieg keine Hauptrolle spielte. Immerhin stellte Dynamo mit Robert Andrich (heute Wehen Wiesbaden) den Torschützenkönig des Turniers.

Dass die Veranstalter in Riesa großen Wert auf Dynamo Dresden legen, hat natürlich neben dem spielerischen einen weiteren Grund. Gelb-Schwarz ist bekannt für seine Begeisterungsfähigkeit und – damit verbunden – seine Fans. In der Regel füllen sie zwei Drittel der Arena, sorgen für Stimmung – und natürlich auch Umsatz.

In diesem Jahr würde Dynamo natürlich nach dem Aufstieg in die 2. Liga sicherlich zusätzlich Fans motivieren, nach Riesa zu kommen. Zumal sich die jeweils eingesetzten Dresdner Akteure meist sehr publikumsnah und -freundlich präsentierten.

Für den Fall, dass am 19. Dezember tatsächlich gespielt wird, müssen sich die Fans sicherlich nicht um ein attraktives Teilnehmerfeld sorgen. Im Vorjahr nahmen neben Drittligisten auch die Kicker von Stahl Riesa teil. Zur Erinnerung: Sie platzierten sich damals sogar vor dem großen Favoriten aus der Landeshauptstadt. Und dann wäre da ja auch noch der VfB Auerbach. Immerhin ist Volkhardt Kramer Geschäftsführer des Vereins, der damit „gesetzt“ für das Turnier scheint.

