Warten auf die Umleitung

Weil der Verkehr noch immer in Dresden und Berbisdorf in den Ort geleitet wird, zwängen sich Autos weiter durch die enge Waldteichstraße.

So langsam verlieren die betroffenen Volkersdorfer die Geduld. Und erst recht den Glauben an die offiziellen Mitteilungen zum Baugeschehen in ihrem Ort. Mit den Arbeitern auf der Baustelle neben der gesperrten Staatsstraße 96 hat das allerdings nichts zu tun.

Nachdem es in der ersten Woche nach Start des 1. Bauabschnitts zum Komplettausbau der Straße dort noch etwas ruhig zuging, sind die Arbeiten jetzt richtig in Schwung gekommen. „Dort wurde in dieser Woche jeden Tag fleißig gearbeitet“, sagt eine Anwohnerin. Und das trotz des reichlichen Regens, der die Promnitz hat anschwellen lassen. Schließlich sollen im laufenden Bauabschnitt unter anderem im Fluss neue Stützwände gebaut und das Gewässer sogar ein Stück verlegt werden.

Während Anwohner mit dem Geschehen auf der Baustelle also offenbar zufrieden sind, sorgen die Begleitumstände weiter für Frust. Denn seit fast zwei Wochen rollt der gesamte Durchgangsverkehr zwischen Dresden und Berbisdorf über die viel zu kleine Waldteichstraße in Volkersdorf (die SZ berichtete).

Ursprünglich nur als Schlupfloch für Anwohner und Umleitung für Linienbusse gedacht, fahren dort auch viele auswärtige Pkw und nicht zuletzt Lkw entlang. Und das völlig zu Recht. Denn weder an der Kreuzung der S 96 und der S 81 im Dresdner Norden noch am Abzweig der S 96 in Berbisdorf deuten Schilder darauf hin, dass die Volkersdorfer Ortsdurchfahrt gesperrt ist. Geschweige denn, dass eine Umleitung ausgeschildert ist, die den Durchgangsverkehr weiträumig um den Radeburger Ortsteil herumführt.

Dabei war genau solch eine Ortsumfahrung vor dem Baubeginn am 17. Juli vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) angekündigt worden. Doch nichts dergleichen passierte. Lediglich die innerörtliche Umleitung wurde ausgewiesen und drei Ampeln mit langen Rotphasen aufgestellt, damit nicht völliges Chaos ausbricht. Auf SZ-Nachfrage hatte das Amt dann am 18. Juli mitgeteilt, dass eine am Vortag kurzfristig anberaumte Vor-Ort-Beratung mit dem Verkehrsamt des Landkreises Meißen ergeben hätte, dass zunächst nur die Vollsperrung und Umleitung in Volkersdorf eingerichtet wird.

„Da derzeit in Sachsen noch Sommerferien sind, soll zunächst der momentane tägliche Verkehrsfluss durch den Ort beobachtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Verkehrsströme im positiven Sinne einpegeln“, hieß es weiter. Daher werde mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer von der großräumigen Umleitung gegenwärtig noch abgesehen. „Bei Bedarf wird die avisierte großräumige Umleitung durch das Verkehrsamt des Landkreises Meißen angeordnet und durch die Verkehrssicherungsfirma eingerichtet.“ Weil der Widerstand der Anwohner und offenbar auch der Stadt, die um den Zustand ihrer Straße fürchtet, offenbar zu massiv waren, gab es dann am Donnerstag vor einer Woche auf erneute Nachfrage beim Lasuv plötzlich die Auskunft, dass die zuständige Verkehrsbehörde entschieden habe, nun doch Hinweise auf die Vollsperrung aufzustellen. Das sollte in dieser Woche passieren. Bei dieser Ansage blieb es allerdings. Denn auch am gestrigen Freitagmittag wurde der Verkehr noch immer durch Volkersdorf geleitet.

Das soll sich nun aber endlich ab kommender Woche ändern. Die sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung sei am Montag durch das Verkehrsamt erteilt worden, danach seien die Schilder in Auftrag gegeben worden, so das Lasuv. Nach SZ-Informationen sei am Donnerstag in der jüngsten Bauberatung vor Ort der Montag oder Dienstag als Datum für die Scharfschaltung der großen Umleitung über die S 81 zur S 179 und dort weiter durch Moritzburg bis Berbisdorf genannt worden.

