Warten auf die Turmsanierung Im April sollten die Arbeiten an der Peterskirche in Görlitz beginnen. Doch nun gibt es ein neues Problem.

Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz würde die Türme der Peterskirche gern ab April sanieren. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Ginge es nach Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz und nach Christian Freudrich vom Bauausschuss der Innenstadtgemeinde, dann wäre die Sache klar: Ab April werden die Türme der Peterskirche eingerüstet, um sie zu sanieren. „Wir brauchen auf jeden Fall die komplette warme Jahreszeit, um es zu schaffen“, sagt Freudrich. Die Kirche im Juli einzurüsten, sei nicht sinnvoll. Dann sei es bis Herbst nicht zu schaffen, das Gerüst müsste über den Winter stehenbleiben – und würde die Baustelle wegen der zusätzlichen Gerüstmiete deutlich verteuern.

Ob der Bau aber tatsächlich wie geplant im April starten kann, steht derzeit in den Sternen. Dabei war die Finanzierung eigentlich schon im vorigen Herbst gesichert. Nach den damaligen Kalkulationen sollte die Sanierung 577000 Euro kosten. Allein 380000 Euro wollte das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden übernehmen, weitere 89000 Euro die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien in Berlin. In den Eigenanteil wollten sich Landeskirche, Kirchenkreis und Kirchgemeinde teilen.

Dann schrieb die Gemeinde den Gerüstbau aus. „Das günstigste Angebot lag um gut 33 Prozent über den geplanten Kosten, die anderen waren noch deutlich teurer“, sagt Pietz. Die eigentlichen Bauhauptleistungen waren noch gar nicht ausgeschrieben, doch Pietz und Freudrich befürchten dort ein ähnliches Ergebnis. Das ist für sie ein ernstes Problem: Für Gerüstbau und Sanierung zusammengenommen stehen nur die 577000 Euro zur Verfügung – und kein Cent mehr. „Daraufhin mussten die Planer die Kostenberechnungen korrigieren“, so Freudrich. Weil bei den Bauhauptleistungen ähnliche Probleme zu befürchten sind, haben sie auch dort eine Korrektur im gleichen Umfang vorgenommen.

Jetzt beantragt die Innenstadtgemeinde eine entsprechende Aufstockung der Fördermittel. Alle Partner sollen ihre Anteile erhöhen. „Die Anträge sind vor wenigen Tagen rausgegangen“, berichtet Pietz. Er hofft auf schnelle Zusagen: „Allen ist bewusst, dass wir nur im Sommerhalbjahr bauen können, aber diese Zeit komplett brauchen werden.“ Sollte es jetzt im April nicht klappen, würde sich eventuell alles um ein ganzes Jahr verschieben.

Sind die Fördermittel genehmigt, müssen beide Lose neu ausgeschrieben werden. Auf die Angebote ist Freudrich schon jetzt gespannt. Die erste Gerüstbau-Ausschreibung sei im Herbst gewesen: „Wir dachten, dass das eine gute Zeit ist, weil die Firmen zu der Zeit noch keine vollen Auftragsbücher für das neue Jahr hatten“, sagt er. Allerdings sieht er das im Nachhinein anders, denn mehrere Gerüstbaufirmen, mit denen er eigentlich gerechnet hatte, gaben keine Angebote ab: „Wahrscheinlich hatten sie im Herbst so viel zu tun, dass sie nicht dazu gekommen sind.“ Freudrich hofft nun bei der zweiten Ausschreibung auf diese Firmen – und natürlich auf niedrigere Preise als beim ersten Mal.

Alles in allem aber wird es zeitlich eng: Zuerst müssen höhere Fördermittel zugesagt werden, erst danach kann die Ausschreibung starten, dann der Bau. Glück im Unglück: Die Schäden an den in den Jahren 2000 bis 2002 sanierten Türmen sind nicht so schlimm, dass die Straßen und Wege darunter gesperrt werden müssten. In den Türmen sind Risse aufgetreten, die behoben werden müssen. Schuld sind Minerale, die sich nach der ersten Sanierung gebildet haben. 14 der 16 Wimpergkreuzblumen sind durch eine sogenannte Treibmineralbildung nahezu vollständig gerissen. „Aber wir haben das Menschenmögliche getan, damit nichts abstürzt“, sagt Freudrich.

