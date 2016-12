Warten auf die Tonne Rund 4 500 Behälter fehlen noch. Das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der der Abfallverband steht.

Die Bestellungen reißen nicht ab. Weiterhin melden sich täglich Einwohner aus dem Landkreis Meißen beim Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal und ordern eine neue Biotonne. Das teilte jetzt die Pressesprecherin des Verbandes Ilka Knigge mit. Ihren Angaben zufolge hat der ZAOE mit Stand vom 19. Dezember noch 2 127 Aufträge in der Region Meißen und 2 410 in der Region Riesa-Großenhain offen. Diese Zahlen beinhalten sowohl den Tausch als auch das neue Aufstellen.

Keine zeitliche Prognose möglich

Die beauftragten Entsorger sind Ilka Knigge zufolge bemüht, die fehlenden Behälter zügig auszuliefern. Wie lange dies dauert, kann der Verband derzeit nicht sagen. Die ursprüngliche Prognose, bis Ende des Jahres den Überhang abgearbeitet zu haben, musste korrigiert werden. Der in Radebeul ansässige Verband bittet seine Kunden weiterhin um Geduld.

Gleich passenden Behälter ordern

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollten Neukunden möglichst vorher prüfen, welche Größe die richtige ist, um unnötige Wechsel zu vermeiden. „Die passende Behältergröße spielt sich gerade bei den neuen Nutzer erst mit der Zeit ein“, schreibt Sprecherin Ilka Knigge. Hier seien vermehrt Tauschvorgänge zu verzeichnen.

Kostenlose Leerung als Lockmittel

Ausgelöst wurde die lawinenartige Nachfrage nach den braunen Behältern durch die Information des Verbandes, die Biotonnen auch weiterhin gebührenfrei zu leeren. Zur Wahl stehen Behälter in den Größen von 60 Litern, 120 Litern und 240 Litern. Beginnend bereits ab dem vergangenen Herbst werden die braunen Tonnen das ganze Jahre über wöchentlich geleert. Möglich wird diese Aktion, da der Verband in den vergangenen Jahren sparsam gewirtschaftet hat. Lediglich eine nach Größe gestaffelte Miete von 2,72 Euro, 4,20 Euro oder 8,40 Euro ist jährlich zu entrichten. Das Angebot gilt bis Ende 2021. Im Gegenzug taucht in der ab Januar 2017 geltenden neuen Gebührensatzung die kostenfreie Grünschnittsammlung nicht mehr auf. Ausgenommen sind lediglich die Weihnachtsbäume. Diese werden in gewohnter Weise nach dem Fest abgeholt oder den gesamten Januar kostenfrei an den Wertstoffhöfen angenommen.

Mehrere Engpässe tun sich auf

Praktisch umgesetzt wird die Tonnen-Verteilaktion vom zuständigen Entsorgern in der jeweiligen Region. Dieser bestellt laufend neue Tonnen, ist aber auch von der Masse der Bestellungen überrascht worden. Reichen die Behälter auf dem Hof der Entsorger nicht, müssen neue Behälter bei den Herstellern bestellt werden. Diese haben solche großen Mengen jedoch nicht vorrätig. Daher entsteht dort der nächste Engpass. Sobald die Tonnen zum Entsorger geliefert wurden, verteilt dieser die Tonnen mit mehreren Teams an die Endkunden. Im letzten Schritt wird der Behälter mit dem eingearbeiteten Chip im System des Entsorgers erfasst und in die Tour der Müllabfuhr eingetaktet.

Winter ebenfalls bemerkbar

Zusätzlich zur Herausforderung durch den Andrang auf die Tonne kämpft der ZAOE derzeit immer wieder mit Schwierigkeiten durch festfrierende Abfälle. Der Verband rät daher, nasse Küchenabfälle nicht lose, sondern immer eingewickelt in Zeitungspapier in die Behälter zu geben. Papiertaschentücher, Papierservietten, Küchenkrepppapier und Eierkartons aus Pappe saugten zusätzlich die Feuchtigkeit auf. Probleme könnten entstehen, wenn Kunden den Biomüll festdrücken.

Mitarbeiter dürfen nicht nachhelfen

Die Satzung des ZAOE schreibt vor, dass der Nutzer dafür zu sorgen hat, dass der Behälter vollständig entleert werden kann. Das Personal der Entsorger kann und darf hier nicht am Behälter nachhelfen. Zudem kann ein eingefrorener Behälter beim Kippvorgang beschädigt werden. Lässt sich ein eingefrorener Behälter nicht vollständig leeren, besteht kein Anspruch auf das Nachholen der Leistung oder einen Rabatt bei der Gebühr.

Baum zerkleinert in die Tonne

Noch schmücken sie die Weihnachtszimmer. Doch nach den Festtagen dürfen nach Angaben des Abfallzweckverbandes auch Weihnachtsbäume vollständig abgeputzt und zerkleinert in der Biotonne entsorgt werden. Gestecke gehören aufgrund des hohen Anteils an nichtkompostierbaren Bestandteilen in den Restabfall. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Bäume wie gewohnt an den bekannten Sammelplätzen abzustellen. Diese sind im Abfallkalender aufgeführt und im Internet mit einer Kartenansicht zu finden.

