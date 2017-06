Warten auf die Revision Die Verteidiger des Mannes, der in Leisnig einen 53-Jährigen erstochen haben soll, lassen sich mit der Begründung Zeit.

Hat der Angeklagte, der sein Gesicht verbirgt, tatsächlich Erinnerungslücken? Das zumindest behauptete er an den vergangenen zwei von drei Verhandlungstagen. © Archiv/Harry Haertel

Über die Revision im Verfahren gegen den „Messerstecher von Leisnig“ ist noch nicht entschieden worden. „Die Frist zur Revisionsbegründung ist noch offen und die Revisionsbegründung der Verteidigung liegt noch nicht vor“, teilte Petra Kürschner, Sprecherin des Chemnitzer Landgerichts, am Montag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Nach Eingang der Begründung sowie eventueller Gegenerklärung werde die Angelegenheit dem Bundesgerichtshof (BGH) zur Entscheidung über die Revision vorgelegt werden, erklärte sie die nächsten Schritte. Ist die Revision erfolgreich, kommt der Fall zurück ans Landgericht und muss vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden. Finden die Richter am BGH keinen Fehler im Urteil, bleibt es bestehen.

Die Chemnitzer Schwurgerichtskammer hatte den Mann, der zum Tatzeitpunkt am 16. September 2016 in Leisnig wohnte, zu sieben Jahre Freiheitsstrafe für minderschweren Fall des Totschlags sowie unerlaubten Waffenbesitz verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, auf dem Leisniger Marktplatz einen 53-jährigen Mitarbeiter des Leisniger Bauhofes im Streit mit einem Messer verletzt zu haben. Die sechs Stiche im Bauch- und Brustbereich waren tödlich. Der mutmaßliche Täter hatte den Besitz des sogenannten Butterfly-Messers zugegeben. An den Abend der tödlichen Auseinandersetzung selbst will er jedoch bis zuletzt keine Erinnerungen gehabt haben (DA berichtete). (DA/sol)

