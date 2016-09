Warten auf die neue Sporthalle Die Stadt hofft, im Herbst die Fördermittelbescheide zu erhalten. Dafür muss sie aber jetzt ihre Hausaufgaben erledigen.

Auf dieser Fläche vor der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße soll die neue Sporthalle gebaut werden. © nikolaischmidt.de

Ingolf Schneider ist ein geduldiger Mann. Etwas anderes bleibt dem Leiter der Nikolaigrundschule auch nicht übrig. Mehr als sechs Jahre liegt das Neißehochwasser zurück. Seit jenem Wochenende im August 2010 kann seine Schule die alte Hirschwinkel-Turnhalle nicht mehr für den Sportunterricht nutzen. Stattdessen müssen die Kinder seither zur Jahnsporthalle laufen. „Die Erstklässler brauchen für den Weg fast 20 Minuten, die Großen immer noch eine Viertelstunde“, sagt Schneider. Zwar seien die Bedingungen in der Halle gut, aber die Wegstrecke ist einfach zu lang. So ist Schneider zwar geduldig: „Aber entspannt bin ich bei dem Thema nicht.“

Als Ersatz für die Hirschwinkelhalle plant die Stadt den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle neben der Jägerkaserne in der Hugo-Keller-Straße. Die Vorbereitungen dafür ziehen sich seit Jahren aus unterschiedlichen Gründen hin. Zuletzt ging es um die Fördermittel. „Seit Kurzem sind die Gespräche mit dem Fördermittelgeber abgeschlossen“, erklärt nun Baubürgermeister Michael Wieler auf SZ-Nachfrage. Ähnlich antwortet Beate Bartsch von der Pressestelle der Sächsischen Aufbaubank (SAB): „Die beteiligten Stellen haben weiter am Förderantrag gearbeitet.“ Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) habe die baufachliche Prüfung abgeschlossen und eine Stellungnahme abgegeben. Auch die Abstimmungen zwischen Fördermittelgebern und Fachministerien seien weitestgehend abgeschlossen.

Laut Wieler drehten sich die Gespräche vor allem darum, was förderfähig ist und was nicht. Immerhin geht es um drei Förderungen aus drei verschiedenen Töpfen für die Zweifeldhalle, das Parkdeck und die Außenanlagen mit weiteren Parkplätzen. Bei manchen Punkten konnten sich Stadt und SAB einigen, bei anderen nicht. „So ist das aber immer“, sagt Wieler. Auf jeden Fall benötige die Stadt am Ende mehr Eigenmittel als erhofft. Wie viele genau, stehe noch nicht fest. Insgesamt koste der Bau mehr als sechs Millionen Euro. Fördermittel sollen den Großteil davon ausmachen.

Wie es nun weitergeht, liegt in erster Linie an der Stadt. „Sie ist aktuell aufgefordert, die Gemeindewirtschaftliche Stellungnahme (GWS) ihrer Rechtsaufsichtbehörde vorzulegen, also dem Landkreis“, sagt Beate Bartsch. Das sei die letzte Unterlage, die die Stadt noch zu bringen hat. Damit soll sie nachweisen, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist und auch die Folgekosten bezahlt werden können. „Wir gehen davon aus, dass die Stadt diesen Nachweis bis Ende September vorlegt“, sagt die Sprecherin.

Ganz so optimistisch ist Wieler nicht. Die Stadt müsse jetzt die Finanzierung für alle drei Bauten aufstellen. Das sei kompliziert: Bauteile müssen zugeordnet, Eigenanteile aufgeschlüsselt und hintersetzt werden. Zudem müsse noch geklärt werden, ob ein Stadtratsbeschluss nötig ist. „Ich hoffe, dass wir der SAB im Oktober die GWS vorlegen können“, so Wieler.

Vorausgesetzt die Stadt tut das fristgerecht, sollen noch im Oktober Zuwendungen aus zwei Fördertöpfen bewilligt werden, sagt Beate Bartsch: „Aus der Hochwasserhilfe 2010 und der Städtebauförderung.“ Verfahrensbedingt könne ein dritter Zuwendungsanteil aus dem Sonderprogramm „Brücken in die Zukunft“ erst Anfang nächsten Jahres beschieden werden.

Sobald die ersten Bescheide vorliegen, will die Stadt nach Aussage von Wieler die Arbeiten ausschreiben. „Ich hoffe auf einen Baubeginn im Frühling“, erklärt er. Sicher sei das freilich noch nicht: „Wir erarbeiten im Moment die neue Zeitachse.“ Als sicher gilt jedoch, dass die Halle nicht vor Sommer 2018 fertig sein wird.

Wie es hingegen anderswo weitergeht, ist offen. „Die Sporthallen in Hagenwerder und am Hirschwinkel dürfen künftig nicht mehr sportlich genutzt werden“, sagt Beate Bartsch. Die Boxer dürfen aber im Obergeschoss der Hirschwinkelhalle ihren Sport ausüben: „Diese Etage war nicht vom Hochwasser betroffen.“ Für den Boxsport dürfen dann aber keine Ersatzflächen in der neuen Sporthalle Hugo-Keller-Straße geschaffen werden. Aus Denkmalschutzgründen bleibt die Hirschwinkelhalle stehen. „Die Stadt beabsichtigt, das Gebäude künftig für die Kultur- und Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen“, sagt Beate Bartsch. Eine detaillierte Nutzung sei der SAB noch nicht bekannt. Wieler bestätigt das: „Für den großen Saal haben wir bisher keinen Nutzungsinteressenten.“

Für Ingolf Schneider heißt es, weiter geduldig zu sein. Sauer auf die Stadt ist er nicht: „Wir haben in diesem Schuljahr bereits Infos von der Stadt zum Stand der Dinge erhalten.“ Auch die Vorplanung mit den Schulen habe längst stattgefunden. Dort wurde zum Beispiel die Ausstattung der Halle besprochen. „Was getan werden konnte, ist getan“, sagt Schneider.

