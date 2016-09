Warten auf die Magistrale Zwischen Horka und der polnischen Grenze pendelt die erste Lok für Testfahrten. Rund um Niesky ist der Ausbau der Strecke noch offen.

Blick auf die Bahnanlage an der Bahnhofstraße in Niesky. Wann auf diesem Streckenabschnitt die Arbeiten für den geplanten Gleisausbau beginnen können ist weiter unklar. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Die Bahn wartet. Und zwar darauf, dass sie zwischen Niesky und Horka endlich an der Niederschlesischen Magistrale losbauen kann. Jedoch wartet das Unternehmen noch immer darauf, dass das Eisenbahn-Bundesamt den sogenannten Planfeststellungsbeschluss erlässt, erklärt Sprecherin Angelika Britz. Darin ist alles rund um den Magistrale-Abschnitt zwischen Niesky und Horka geregelt.

Erst heißt es im Frühjahr, dann im Sommer. Nun ist September und das Warten geht weiter. Die Projektleiter rechnen damit, dass im November grünes Licht vom Eisenbahn-Bundesamt kommt. Dann könnte es Mitte nächsten Jahres auf dem Abschnitt losgehen. Die Deutsche Bahn hält unterdessen weiter am geplanten Übergabetermin der gesamten Strecke im Dezember 2018 fest.

Ein ähnliches Geduldsspiel haben die Verantwortlichen um Projektleiter Ulrich Mölke beim Neubau der Neiße-Brücke bei Zentendorf erlebt. Immer wieder ändern sich die Gesetze und lassen Entscheidungen auf sich warten. Das Besondere an der Brücke: Sie muss deutschen und polnischen Vorschriften genügen. Für die polnischen Kollegen sei es mühsam gewesen, sowohl die polnischen als auch die deutschen Vorgaben zu verbinden.

Am Dienstag haben nun Prüffahrten auf der Brücke begonnen. Diese sind wichtig, denn der Abschnitt von Horka bis nach Polen soll im Dezember in Betrieb gehen, erklärt Ulrich Mölke. Die Experten der Deutschen Bahn nutzen die Belastungsfahrten zudem, um neue Signal- und Sicherungstechnik gleich mit zu testen. Allerdings wird die Strecke noch nicht gleich elektrifiziert. Ab Dezember werden Züge mit Dieselloks auf der Strecke unterwegs sein, sagt Ulrich Mölke. Da ist Vorsicht bei Anwohnern gefragt. Viele haben sich in den vergangenen Jahren daran gewöhnt, dass die Magistrale verlassen ist. Momentan fehlen noch Oberleitungen entlang der Strecke. Diese werden erst installiert, wenn die Magistrale komplett in Betrieb geht. Denn die Kupferleitungen könnten nicht geschützt werden. Wenn Strom durch die Leitungen ist, wird das einfacher. Auf polnischer Seite gibt es bereits funktionierende Oberleitungen.

Der Bereich von der Zentendorfer Brücke ins Landesinnere soll in nächster Zeit weiter ausgebaut werden. In den vergangenen Tagen haben Fachleute die neue Brücke vermessen. Dabei ist spezielle optische und elektronische Messtechnik installiert worden, um zu kontrollieren, wie sich die Brücke durchbiegt. Außerdem werden Schienenfahrzeuge bei den Tests schrittweise mit Geschwindigkeiten von zehn bis 120 Kilometern pro Stunde befahren. Dort soll die Höchstgeschwindigkeit der Züge liegen. Wenn alles überprüft ist, wird die Strecke im November zwischen Horka und Bielawa Dolna freigegeben. Dann können auch andere Züge auf die Strecke und die Lokführer die Magistrale mit allem Drum und Dran an Technik kennenlernen.

Was zwischen Horka und der polnischen Grenze bereits geschafft ist, läuft in Uhyst, Klitten und Mücka seit November 2015 auf Hochtouren. Dort wird die Strecke momentan ausgebaut und später elektrifiziert. Wie Ulrich Mölke berichtet, sei man auch bei diesem Bauabschnitt auf einem guten Weg. Die von Anwohnern eingegangenen Klagen sind durch das Gericht bis auf eine Ausnahme abgewiesen worden. Daher herrscht auch dort Planungssicherheit. In dem einen konkreten Fall wird die Bahn der betroffenen Familie das Grundstück abkaufen.

