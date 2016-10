Warten auf die guten Sprünge Die deutschen Schanzenadler fliegen zum Sommerausklang hinterher. Der Bundestrainer findet es nicht mal so schlecht.

Nach Verletzungspause ist Severin Freund zurück und tüftelt an der Form. © dpa

Kopfschütteln statt Siegerfaust. Die Reaktionen Werner Schusters beim Finale der Sommer-Grand-Prix-Serie im Skispringen zeigten deutlich, dass der Bundestrainer mit den deutschen Schanzenadlern unzufrieden war. „Nach den Trainingssprüngen am Vormittag hatte ich gedacht, dass wir die Weltklasseleute mehr fordern könnten. Das war kein guter Abschluss von uns“, meinte Schuster am Sonntag in der Vogtland-Arena in Klingenthal.

Dass er „nicht überglücklich“ sei, hatte mehrere Gründe. So wurde mit Markus Eisenbichler ein Mann aus der zweiten Reihe bester Deutscher (5. Platz), und er distanzierte dabei die sonstigen Vorspringer des Deutschen Skiverbandes beträchtlich. Severin Freund (12.), Andreas Wellinger (15.) und Richard Freitag (21.) waren weit weg von der Spitze, Andreas Wank scheiterte schon in der Qualifikation.

Allein Freund konnte dennoch sehr zufrieden den Sommerausklang abhaken. Nach einer Hüftoperation und anschließender fünfmonatiger Sprungpause bestritt Schusters erfolgreichster Flieger der vergangenen Jahre erst seinen zweiten Wettkampf. „Es war ein sehr gutes Gefühl, nach der langen Zeit wieder mit Startnummer zu springen“, sagte Freund, der vor allem auf seine noch fehlende Spritzigkeit hinwies, weshalb es nicht einfach sei, alle Abläufe auf der Schanze in der gewohnten Qualität umzusetzen. „Ich weiß, dass die Sprünge bei mir tief drin sind. Ich muss nun warten, bis sie wieder rauskommen“, erläuterte der Bayer seine derzeitige sportliche Situation. Unruhig im Hinblick auf den bevorstehenden Winter ist Freund ebenso wenig wie sein Trainer. „Wenn es einer schafft, dann Severin“, bekräftigte Schuster.

Trotz eines nach eigener Auffassung „nicht berühmten Sommers“ geht auch Richard Freitag zuversichtlich in die Vorbereitung auf die in knapp zwei Monaten beginnende Wintersaison. Der nach wie vor einzige sächsische Springer mit Weltklasseniveau fliegt laut Schuster noch „hinterher“, weil nach einem Wechsel der Skifirma – er hat jetzt wieder ein Fischer-Produkt unter den Füßen – die Feinabstimmung mit den neuen Latten noch Zeit braucht. „Es geht nur in kleinen Schritten voran. Auch hier in Klingenthal bin ich wieder ein Stück weitergekommen, selbst wenn das auf der Ergebnisliste nicht zu sehen ist“, erklärte Freitag, dem derzeit besonders sein zu früher Absprung am Schanzentisch zu schaffen macht. Der Bundestrainer sieht es gelassen: „Es fehlt nur noch etwas. Aber es nicht so schlecht, wenn man im Oktober noch nicht vorne ist. Da weiß man, was noch zu tun ist.“

Die Überraschung des Skisprungsommers ist Maciej Kot, der auch in Klingenthal dominierte: Der Pole krönte seine überragende Leistung mit der Einstellung des Schanzenrekords von 143,5 Metern. Bereits im ersten Versuch hatte er 140 Meter erreicht. Er verwies seinen Landsmann Kamil Stoch sowie Peter Prevc aus Slowenien auf die Plätze zwei und drei.

Kot nahm wie die meisten Springer nicht an allen zehn Grand-Prix-Wettbewerben teil, holte sich den Gesamtsieg dennoch mit dem Riesenvorsprung von gut 230 Punkten vor dem Ruhpoldinger Wellinger. Sechs Konkurrenzen bestritt Kot (auf Deutsch Katze), fünf gewann er, einmal wurde er Zweiter. Der 25-Jährige springt schon länger im Weltcup, präsentiert sich aber wie auch einige seiner Teamkollegen unter dem neuen polnischen Cheftrainer, dem Österreicher Stefan Horngacher, enorm verbessert. „Es wird nicht einfach sein, die Polen wieder einzuholen“, kommentierte Schuster die schnellen Arbeitserfolge seines ehemaligen Assistenztrainers.

zur Startseite