Warten auf die Gelbe Tonne

Wenn das Wetter ungünstig ist, müssen die Dippser weitere drei Jahre mit einem solchen Anblick rechnen. Hier hat der Wind Gelbe Säcke an der Großen Mühlstraße zerfledert. Wieder einmal wurde die Einführung einer Gelben Tonne abgelehnt – aus Kostengründen, heißt es beim Dualen System. Um welche Kosten es aber geht, will dort keiner sagen. © Frank Baldauf

Warum die meisten Mieter, Grundstückseigentümer und Hausmeisterdienste in der Region die Gelbe Tonne herbeiwünschen, war vor einigen Tagen wieder recht anschaulich zu beobachten, als ein kräftiger Herbstwind durch Freital pfiff. In Potschappel lagerten an einem Montagnachmittag Stapel von gut gefüllten Gelben Säcken auf den Bürgersteigen. Doch als am Dienstvormittag die Müllabfuhr kam, hatten Windböen etliche Tüten schon davongeweht. Einige waren zerrissen, leere Joghurtbecher, Konservendosen und Tetrapacks trieben davon.

Neu ist das Problem nicht. Der Gelbe Sack ist seit Jahren ein Reizthema. Mal wird das dünne Material der Sammeltüten bemängelt, mal geht es um die Lagerungsmöglichkeiten in Mietshäusern. Heiß diskutiert wird auch der Aspekt, dass unter freiem Himmel gelagerte Säcke ein ideales Ziel von Ratten, Waschbären und Mardern sind. „Und wir bekommen es ab“, sagt Ilka Knigge, Sprecherin des Abfallzweckverbandes Oberes Elbtal (ZAOE). Dort treffen immer wieder Anrufe und Beschwerden von Bürgern, Lokalpolitikern sowie Großvermietern ein.

Denn bis auf die Mieter in großen Wohnanlagen in Pirna, Heidenau und der Pirnaer Innenstadt müssen alle Bewohner des Landkreises ihre Leichtverpackungen in den Gelben Sack stecken. Diese Regelung gilt seit Anfang der 90er-Jahre. Damals fragte das Duale System ab, ob lieber Gelbe Säcke oder Tonnen eingeführt werden sollen. Die damaligen Landkreise Freital und Dippoldiswalde entschieden sich für den Sack – was man heute vielerorts bereut.

In Freital beispielsweise. „Bei den Säcken kommt es zu Beeinträchtigungen des Stadtbildes“, heißt es aus dem Potschappler Rathaus. Aufgestapelte Säcke, herausgepurzelter Müll und folglich viele Bürgerbeschwerden – Freitals Stadtverwaltung würde die Säcke lieber heute also morgen abschaffen. So geht es auch vielen anderen Bürgermeistern. „Probleme gibt es vor allem im Winter, wenn die Leute abends die Säcke vor den Grundstücken stapeln, es über Nacht schneit und der Winterdienst am nächsten Morgen mit dem Schnee auch die Säcke erwischt“, berichtet Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU).

Der Zweckverband, eigentlich gar nicht für das Einsammeln der Umverpackungen zuständig, drängt deshalb seit Jahren darauf, dass der Gelbe Sack aus dem Straßenbild verschwindet und stattdessen die Gelbe Tonne eingeführt wird. Anfang des Jahres sah es noch recht gut aus. Da hatte die Organisation Duales System Deutschland (DSD), in der Region für das Einsammeln des Verpackungsmülls zuständig, eine neue Ausschreibung vorbereitet, gültig ab 2018. Dann sollten die Tonnen aufgestellt werden. Dazu habe es ein Gespräch zwischen dem Abfallverband und dem DSD gegeben, bestätigt Ilka Knigge.

2021 neuer Anlauf

Allerdings gibt es für die Rücknahme und die Verwertung des Verpackungsmülls in der gesamten Bundesrepublik insgesamt zehn Unternehmen. Und die neun Konkurrenten haben ihr Veto eingelegt. „Leider haben die Systembetreiber auch für den Vertragszeitraum ab 2018 eine flächendeckende Einführung der Gelben Tonnen aus Kostengründen abgelehnt“, teilt Ilka Knigge mit. Frühestens für 2021 könne nun ein neuer Versuch gestartet werden.

Aus Kostengründen – aber wie hoch wären die Kosten eigentlich? Das Duale System möchte dazu keine näheren Angaben machen: „Zu Umstellungskosten können wir uns im Hinblick auf unsere Wettbewerber nicht öffentlich äußern“, teilt Pressesprecher Norbert Völl mit. Was dagegen bekannt ist, sind die Mengen, die in den Gelben Sack wandern. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden im vergangenen Jahr 18 420 Tonnen Verpackungsmüll eingesammelt. Pro Haushalt sind das 37,4 Kilogramm oder drei Säcke pro Entleerungstermin bei einem Drei-Personen-Haushalt.

Da kommt etwas zusammen, und dafür wird bei Einführung der Tonne sogar mehr Platz gebraucht. Liegt ihr Vorteil eindeutig darin, dass der Müll besser verstaut ist, hat sie auch einen gewaltigen Nachteil: Die Müllsammelplätze müssen vergrößert werden. Die Wohnungsgesellschaft Freital, größter Vermieter der Stadt, hat mal nachgerechnet. „Für den Umbau oder die Erweiterung der Müllplätze bei Umstellung auf die Gelbe Tonne entstehen etwa 15 000 Euro Kosten“, teilt Geschäftsführer Michael Heinzig mit. Man werde aber eine Entscheidung zugunsten der Tonne mittragen.

Die dürfte für 2021 fallen. Bis dahin gelten auf drei Jahre abgeschlossene Entsorgungsverträge. Danach greift ein neues Gesetz. Das gesteht den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, also auch dem hiesigen Abfallzweckverband, mehr Mitbestimmung zu. Völl: „Eine Einführung von Gelben Tonnen könnten die dualen Systeme dann nicht mehr ablehnen.“

