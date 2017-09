Warten auf die Ergebnisse im Wahlkreis Görlitz Noch liegen im Landkreis keine Ergebnisse vor. Der Wahlleiter spricht von einem normalen Wahltag.

Im Landkreis Görlitz müssen die Bürger noch auf Ergebnisse warten. Besonderheiten gab es laut Wahlleiter nicht. © dpa

Landkreis. Noch gibt es keine Ergebnisse aus Gemeinden des Wahlkreises Görlitz. Das wird noch etwa eine halbe Stunde dauern. Insgesamt waren 214 255 Bürger aufgefordert, im Landkreis Görlitz ihre Stimme abzugeben. Vor vier Jahren waren es noch knapp 10 000 mehr. Deswegen gibt es auch ein paar Wahllokale weniger. Nach Angaben von Kreiswahlleiter Karl Ilg waren am Sonntag 233 Wahllokale im Kreis öffnen. Zudem ist der Landkreis in 33 Briefwahlbezirke eingeteilt. Es wird mit einer deutlichen Zunahme der Stimmen gerechnet, die per Briefwahl abgegeben wurden. In einzelnen Gemeinden wurden 50 Prozent mehr solcher Unterlagen angefordert. Vor vier Jahren gaben 20 964 Bürger im Landkreis ihre Stimme per Briefwahl ab.

Kreiswahlleiter Karl Ilg hat in einer ersten Reaktion gegenüber der SZ von einem normalen Wahltag gesprochen. Vereinzelt nur gab es Anfragen von Wählern. Einer wollte einen Stimmzettel ohne abgeschnittene obere rechte Ecke. Doch gab es solche Stimmzettel gar nicht, die fehlende Ecke sollte es Sehschwachen leichter machen, ihr Kreuz zu setzen. (szo/sb)

