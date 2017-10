Warten auf die Brötchentaste In diesem Jahr wird die Stadt das kostenlose Kurzparken nicht mehr einführen. Und danach?

Wird es in Bautzen am Parkautomaten eine Brötchentaste geben? © Uwe Soeder

Eines ist klar: Viele Bautzener, Händler und auch Touristen wünschen sich eine Brötchentaste und damit die Möglichkeit, ihr Auto kostenlos für kurze Zeit in der Innenstadt abzustellen. Zuletzt hatte FDP-Stadtrat Mike Hauschild dafür 1 000 Unterschriften gesammelt. Doch so schnell wird dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen. „Aller Voraussicht nach wird die Brötchentaste nicht in diesem Jahr eingeführt“, heißt es aus dem Bautzener Rathaus.

Eine Nachricht, mit der zumindest die Stadträte schon gerechnet haben. Auch Mike Hauschild überrascht das nicht. Enttäuscht ist er dennoch. Der Bautzener hatte vorgeschlagen, noch in diesem Jahr drei neue Automaten aufzustellen, um zu testen, wie die Brötchentaste angenommen wird. Rund 15 000 Euro hätte das gekostet. Warum die Stadtverwaltung diese relativ kleine Investition nicht einfach vorgenommen hat, versteht Hauschild nicht.

Thema im Stadtrat

Kritik kommt auch von der CDU. „Wir haben mehrheitlich den Beschluss zur Einführung der Brötchentaste gefasst und bisher liegen uns als Stadträte keine Informationen vor, warum dies nicht möglich ist“, erklärt Karsten Vogt. Bei der Sitzung des Stadtrates am kommenden Mittwoch möchte er das Thema klären. Vogt hat auch eine Idee, wie die Stadt das Kurzparken vorübergehend ohne Automaten ermöglichen kann. Er schlägt vor, dass alle ihr Auto mit Parkscheibe 30 Minuten lang kostenlos abstellen können. „Das ist aber nur als Zwischenlösung gedacht, bis wir die Brötchentaste einführen“, erklärt er.

Es gibt aber auch Stadträte in Bautzen, die es mit der Einführung des Kurzparkens nicht ganz so eilig haben. „Wir haben bereits zwölf Jahre drauf gewartet. Da kommt es auf ein paar Monate nicht an“, erklärt Roland Fleischer (SPD). Die Stadt plane ohnehin, die alten Automaten auszutauschen. Darauf könne man noch warten, erklärt er. So sieht es auch Linken-Stadträtin Angela Palm. „Dass die Brötchentaste in diesem Jahr nicht mehr kommt, ist nicht so dramatisch. Dranbleiben müssen wir Stadträte aber schon“, sagt sie.

Würde man die Automaten mit der Brötchentaste noch in diesem Jahr aufstellen, dann ziehe das Konsequenzen nach sich, erklärt Laura Ziegler vom Presseamt der Stadt. „Dann müsste unter andrem die Parkgebührenordnung geändert werden“, sagt sie. Tatsächlich plant die Stadt unabhängig von der Brötchentaste, die bestehenden Parkautomaten mit neuen zu ersetzen. So soll zukünftig auch Kartenzahlung möglich sein. Allerdings ist die Umstellung erst 2019 im Haushalt eingeplant.

zur Startseite