Warten auf den Straßenausbau Wann der Freistaat die Gaußiger Ortsdurchfahrt erneuert, ist offen. Der Schulweg soll jetzt trotzdem sicherer werden.

Wann an der Gaußiger Ortsdurchfahrt die Bauleute anrücken, ist offen. © dpa

Im Gespräch ist sie seit Jahren, doch die Realisierung nach wie vor nicht in Sicht: Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Gaußig lässt weiter auf sich warten. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das für die Straße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) habe mitgeteilt, dass der Zustand der Staatsstraßen derzeit neu bewertet werde. Die Bautzener Straße in Gaußig falle zudem in eine Kategorie mit geringerer Bedeutung, weil die Verkehrsbelastung vergleichsweise niedrig sei. Deshalb solle sie auch nur in den vorhandenen Maßen ausgebaut und nicht verbreitert werden. Wann damit zu rechnen sein wird, werde man erst im Herbst erfahren.

Die Gemeinde hatte eigentlich darauf gehofft, dass die Bautzener Straße in diesem Jahr erneuert wird. Denn sie wollte in diesem Zuge gleich die neue Bushaltestelle an der Schlossgärtnerei einrichten. Die gehört zu dem im vorigen Jahr bereits weitgehend realisierten Haltestellenkonzept, um die Schulwegsicherheit zu verbessern. „Wir wollen trotzdem eine Lösung finden, damit wir die Haltestelle noch in diesem Jahr bauen können“, sagt Fischer. (SZ/MSM)

zur Startseite