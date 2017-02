Warten auf den Radweg Die Planer haben noch nicht mal losgelegt. Trotzdem gibt es schon einen Termin, bis wann die S 183 sicherer sein soll.

Weil es keinen Radweg gibt, ist die Strecke durch das Lockwitztal mitunter ein gefährliches Unterfangen für Radfahrer. © Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Der jüngste Unfall liegt ein Dreivierteljahr zurück. Und er endete glimpflich. Ein Radfahrer war damals gerade auf der Staatsstraße S 183 zwischen Hummelmühle und Sobrigau unterwegs, als sich ein Pkw näherte. Doch der Autofahrer scheiterte beim Versuch, den Radler zu überholen. Der Wagen stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Auch wenn es bei dem Zusammenstoß keine Verletzten gab: Dass Radfahrer auf der S 183 durchs Lockwitztal unterwegs sind, ist keine Seltenheit. Für sie, aber auch für ausweichende Autofahrer wird es auf der Strecke immer wieder gefährlich.

„Momentan ist es ruhiger. Aber sobald der Schnee weg ist, sind auch wieder mehr Radler unterwegs“, sagt Kreischas Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Seit vielen Jahren bemüht sich die Gemeinde um den Bau eines Radwegs entlang der Staatsstraße zwischen Dresden-Nickern und Kreischa. Die Strecke durch das idyllische Lockwitztal ist nicht nur bei Wochenend-Ausflüglern und Touristen beliebt. Auch etliche Mitarbeiter der Klinik Bavaria fahren mit dem Rad zur Arbeit durchs Lockwitztal. Eine Verkehrszählung ergab 2010, dass bis zu 40 Radler pro Stunde auf der Straße unterwegs sind. Das Gefährliche daran: Die Straße hat scharfe, uneinsehbare Kurven. Außerdem erschwert gerade im Sommer das Spiel von Licht und Schatten die Sicht.

In der zuständigen Landesbehörde ist der Wunsch nach einem Radweg längst angekommen. So hat es der Radweg Dresden–Kreischa zumindest schon mal in die Radverkehrskonzeption des Freistaates geschafft. Im Jahr 2014 hatte die sächsische Straßenbauverwaltung alle Bundes- und Staatsstraßen, die noch keinen straßenbegleitenden Radweg haben, unter die Lupe genommen. Dabei wurden diejenigen Abschnitte identifiziert, an denen ein Radweg einen hohen Sicherheitsgewinn für Radfahrer bringen würde. Die etwa sechs Kilometer lange Trasse durch das Lockwitztal wurde dabei sogar unter Klasse A eingestuft. Das heißt, das Vorhaben hat höchste Priorität. Und: Es muss bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Baurecht besteht und der Freistaat die erforderlichen Haushaltsmittel bereitstellen kann.

Und genau dort könnte es schwierig werden. Denn sicher ist schon jetzt, dass die Planungen nicht einfach werden. Der Radweg führt durch verschiedene Schutzgebiete. Außerdem ist ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren nötig, um die Zustimmung der betroffenen Grundstückeigentümer zu bekommen. Diese Verfahren sind erfahrungsgemäß langwierig und laufen selten problemfrei ab.

Wann es losgeht, das ist aber aus einem ganz anderen Grund noch nicht absehbar. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, haben die Mitarbeiter in der Behörde den Radweg noch nicht angepackt. Als Grund, warum die Planungen noch nicht begonnen haben, nennt das Lasuv die „knappen personellen Ressourcen“.

Um einen Unfallschwerpunkt handelt es sich nach Aussagen der Polizei bisher jedenfalls nicht. In den vergangenen Jahren hat es auf der S 183 insgesamt vier Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren. Im Jahr 2013 registrierte die Polizei zwei Unfälle. Dabei wurde ein Radfahrer schwer und einer leicht verletzt. Bei den beiden andere Unfällen aus den Jahren 2014 und 2016 blieb es bei Sachschäden. „Die Unfälle sind an unterschiedlichen Stellen an der S 183 passiert. Auch die Ursache war jedes Mal verschieden“, sagt Polizeisprecherin Jana Ulbricht.

Kreischas Bürgermeister hofft, dass nicht erst etwas schlimmes passieren muss, damit der Radweg endlich in Angriff genommen wird. Er will dran bleiben, notfalls weiter Druck bei der Behörde machen: „Fehlende Kapazitäten sind kein akzeptabler Grund, das Projekt scheitern zu lassen.“

