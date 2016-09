Warten auf den Penny-Markt Der Bauantrag ist abgegeben. Planerisch steht dem Vorhaben nichts im Weg. Es fehlt noch die Genehmigung vom Landratsamt.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Die Einwohner von Ostrau warten schon sehr lange auf den Baubeginn für den neuen Einkaufsmarkt an der Kirchstraße. Im Mai hatte der Investor den Bauantrag beim Landratsamt eingereicht und zuvor stimmten die Räte der Satzung zur Änderung des B-Plans zu (DA berichtete). Das war notwendig, um das Areal an der Kirchstraße als Gewerbegebiet auszuweisen. Mitte Februar suchten Archäologen nach Vorzeitresten. Doch es gab keinen Befund. Die Archäologen gaben das Baufeld frei.

„Wir haben vonseiten der Gemeinde alles gemacht, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Dass es so lange dauern würde, sein Wahlversprechen einzulösen, damit hatte er nicht gerechnet. „Anfang des Jahres sagte ich noch, dass wenn es optimal läuft, der Weihnachtseinkauf im neuen Markt erledigt werden kann. Nun bin ich froh, wenn in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen wird“, so Schilling. Einfluss nehmen kann er wenig, lediglich immer wieder nachfragen. Er wisse, dass diese Aussage für die Leute wenig zufriedenstellend sei. Oft werde er wegen des Einkaufsmarktes angesprochen.

Nachgefragt hat Dirk Schilling auch beim Investor. Der habe versichert, dass am Vorhaben festgehalten werde. „Bauplanerisch steht dem Bau nichts mehr im Weg. Was fehlt, ist noch die Genehmigung“, so Schilling. Das Prüfverfahren sei noch nicht abgeschlossen, teilte der Sprecher des Landkreises André Kaiser auf Anfrage des DA mit. Nach Aussage des Projektentwicklers Wolfgang Jeschke von Real Estate Projects, der das Vorhaben den Räten im September 2015 vorstellte, soll an der Kirchstraße einer der modernsten Penny-Märkte Deutschlands gebaut werden. Die Notwendigkeit, dass ein neuer Markt entsteht, ist unumstritten. Der Besitzer des derzeitigen Penny-Marktes wollte bereits im Jahr 2011/12 umbauen, um die Verkaufsflächen für Penny zu vergrößern.

Doch das wurde von der Baubehörde abgelehnt. Viele weitere Versuche, ein geeignetes Grundstück zu finden, scheiterten. Mit dem Areal an der Kirchstraße gegenüber dem Sportplatz wurde ein Platz gefunden, der sowohl einen Investor interessierte als auch die Zustimmung des Rates fand. Eigentlich sollte der zweite Einkaufsmarkt von Ostrau größer werden. Obwohl die Gemeinde viele Argumente für einen größeren Markt zusammengetragen hatte, teilte die zuständige Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Chemnitz mit, dass der Einkaufsmarkt in Ostrau nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben darf.

Durch das sogenannte Zielabweichungsverfahren hat die Gemeinde viel Zeit verloren. „Es war der Wunsch des Investors, größer zu bauen. Den wollten wir unterstützen“, so Dirk Schilling. An dem größeren Markt hatten Edeka und Rewe großes Interesse. Da in dieser Größe nicht gebaut werden darf, hatte sich das schnell erledigt. Auch andere Lebensmittelketten lehnten ab. Nun ist Penny übrig geblieben (DA berichtete).

Die Lebensmittelkette ist bereits seit Februar 1997 im Ortszentrum ansässig. Allerdings entsprechen die 477 Quadratmeter Einkaufsfläche nicht mehr den Anforderungen. Deshalb hat Penny ein starkes Interesse, in den neuen Markt einzuziehen. Der Markt wird in einem bestimmten Abstand vom Friedhof entstehen. Dieser wird von einer Baumreihe abgeschirmt. Der Eingang des Marktes zeigt zur Kirchstraße. In deren Richtung sind außerdem zahlreiche Parkplätze geplant.

