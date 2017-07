Warten auf den neuen Hort Der Neubau soll Platz für 250 Kinder bieten. Doch noch müssen Schüler und Eltern geduldig sein.

So soll der neue Hort für die Grundschule Oberlößnitz aussehen. Das Gebäude soll unterhalb der Wach’schen Villa, neben der ehemaligen Mittelschule Oberlößnitz gebaut werden, 500 Meter von der Grundschule entfernt. Innen sind verschiedene Themenbereiche geplant. © Visualisierungen: Kolb Ripke

Im Grunde gibt es gar nicht so richtig einen Hort Oberlößnitz. Denn eigentlich sind es vier Horte, die zur Grundschule gehören, zumindest werden die Schüler am Nachmittag an vier verschiedenen Orten betreut. Manche in einem Systembau, andere in der Grundschule selbst. Ein Teil der Kinder läuft in Räume auf der Hauptstraße, wieder andere verbringen den Nachmittag in der Waldstraße.

Dass dringend ein großes Haus für alle her muss, darin sind sich die Hortleitung und die Stadt einig. Oberbürgermeister Bert Wendsche betont, dass der Hortneubau eines der drängendsten Probleme in der Radebeuler Schullandschaft ist. Er stehe auf der Prioritätenliste gleich nach der Sanierung des historischen Luisenstiftgebäudes. Inzwischen wurde zwar bereits ein Architekturentwurf für den Hortneubau ausgesucht (SZ berichtete), bis der aber tatsächlich steht, vergeht noch einige Zeit.

Dabei drückt die Stadt schon aufs Tempo. Der Hort kam extra noch vor der Sommerpause auf die Tagesordnung beim Stadtrat. Die Räte stimmten zu, dass das Architekturbüro Kolb Ripke aus Berlin weitere Planungen übernehmen soll. Denn nur wenn die Planung beauftragt ist, können auch Fördergelder für den Bau beantragt werden. Der nächste Stichtag für die Beantragung ist aber erst im Sommer 2018. Damit kann es frühestens Mitte nächsten Jahres einen Baubeschluss für den Hort geben, sagt Baubürgermeister Jörg Müller.

Wie der Neubau insgesamt finanziert werden kann, steht auch noch nicht fest. Die Stadt will versuchen, Fördermittel vom Freistaat zu bekommen über eine Förderrichtlinie zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Die Stadt rechnet derzeit mit Kosten für den Bau von rund 3,3 Millionen Euro. Hinzu kämen noch rund 650 000 Euro für die Baukonstruktion, die technischen Anlagen und die Gestaltung der Außenflächen. Bisher gebe es bei den Kostenschätzungen noch eine sehr hohe Toleranz, heißt es aus der Verwaltung. Erst im Zuge der weiteren Planungsphase könne genauer ermittelt werden, wie teuer der Hort tatsächlich wird.

Das Gebäude soll Platz für 250 Kinder bieten. Die Untere Denkmalschutzbehörde hat schon ihr Okay gegeben. Aus denkmalrechtlicher Sicht sei der Entwurf genehmigungsfähig. Er sieht unter anderem einen Gebäudesockel aus dunkelgrauen Steinen vor. Sie sollen an die historischen Weinbergmauern in der Umgebung erinnern. Eine Idee von Architekt Henry Ripke, der auch die Waldschlösschenbrücke in Dresden entworfen hat.

Für den Hort Oberlößnitz schwebt ihm ein Haus mit großen Außenterrassen vor, das in verschiedene Teilbereiche geteilt ist. Er plant ein Themenhaus Kunst, in dem die Kinder kreativ sein können. Im Sportteil soll die Bewegung im Vordergrund stehen. Und der Bereich Kontemplation am Ende des Gebäudes soll den Kindern Ruhe bieten, etwa zum Lesen. Diese Pläne gefallen auch der Stadt. An anderen Stellen soll das Architekturbüro hingegen nachrüsten.

So sollen Fahrradstellplätze nicht im öffentlichen Straßenraum gebaut werden, sondern weiter oben auf dem Grundstück. Außerdem wünscht sich die Stadt, dass der Übergang vom Hort zum angrenzenden Park besser herausgearbeitet wird. Von den Speiseräumen sollen die Kinder nach draußen kommen. Die Architekten hatten vorgeschlagen, auch das alte Torhaus der Wach’schen Villa am Augustusweg stehen zulassen. Mit dem Hort und der Schule soll abgestimmt werden, wie das Gebäude in Zukunft genutzt werden kann.

zur Startseite