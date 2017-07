Warten auf den Mobilfunkmast Vodafone will im Gewerbegebiet eine Mobilfunk-Basisstation bauen. Einen Zeitplan für das Vorhaben gibt es noch nicht.

Vodafone will eine Mobilfunk-Basisstation im Mockritzer Gewerbegebiet bauen. Es steht aber noch nicht fest, wann das Vorhaben realisiert wird. © André Braun

Inzwischen hat Vodafone eine Baugenehmigung für die geplante Mobilfunk-Basisstation im Mockritzer Gewerbegebiet erhalten. Das bestätigte Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone Deutschland auf Nachfrage des DA. Er könne aber noch nicht sagen, wann das Unternehmen diese Option ziehe. Denn es gebe weiterhin keinen genauen Zeitraum für die Realisierung dieser Neubau-Investition, so Petendorf.

Der Konzern beobachte den Bedarf in diesem Gebiet. Dabei geht es nicht nur um die Firmen, die dringend ein schnelles Internet und einen guten Handyempfang benötigen, sondern auch um das Verkehrsaufkommen auf der in der Nähe liegenden Autobahn. Man habe festgestellt, dass sich das erhöht habe und damit auch mehr Mobilfunkgespräche geführt werden, so Petendorf. Dies Entwicklung werde bei der Planung der Mobilfunk-Basisstation von Vodafone beachtet.

Geplant ist, etwa 200 000 Euro in den Neubau zu investieren. Vodafone finanziert das Projekt aus eigenen Mitteln für den Regelausbau, ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln“, sagte der Konzernsprecher. Entstehen soll ein 50 Meter hoher Mast auf einem Feld hinter Takata und der Fensterbaufirma Trefz. Wie Petendorf mitteilte, werde sich mit dem Mobilfunkmast die Versorgung mit mobilem, schnellen Internet vor allem im Bereich Zschörnewitz/Obergoseln und auch in Mockritz, Jeßnitz, Doschütz, Gadewitz, Redemitz, Gärtitz, Zschepplitz und Strölla verbessern.

Die einzelnen Kunden sollen mit ihrem Smartphone und Tablet mit schneller LTE-Geschwindigkeit im Internet surfen können. „Auch im Gewerbegebiet werden wir den Kunden LTE-Breitbandgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde liefern“, sagte der Konzernsprecher.

Zudem würden die Kunden dank der neuen Technologie „Vodafone Crystal Clear“, die Vodafone Deutschland europaweit als erster Netzbetreiber eingeführt hat, in einer sehr guten Gesprächsqualität telefonieren können. Petendorf spricht von einem Quantensprung. Der neue Funkmast bringe den Kunden Breitband mit LTE-Geschwindigkeiten. „Die derzeit anliegende Geschwindigkeit wird den heutigen Bedürfnissen keinesfalls gerecht. Der Neubau ist ein wichtiger Zwischenschritt, um die Region rund um Obergoseln und Zschörnewitz in die Gigabitgesellschaft zu führen“, so der Konzernsprecher.

