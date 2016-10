Warten auf den Millionenbau Bischofswerda bekommt eine neue Kita. Wie soll sie aussehen? Von der Stange gibt‘s nichts, verspricht der Architekt.

Bummel leider ohne Sonne, aber mit Freude im Herzen – Erzieherin Sabine Winkler von der Regenbogenvilla mit Betty. Am Donnerstagnachmittag trafen sich die beiden mit der SZ dort, wo der Neubau für ihre Kita und das Haus Sonnenschein entsteht. © Steffen Unger

Fünfeinhalb Millionen Euro wird Bischofswerda im nächsten und übernächsten Jahr verbauen, um unter einem Dach zwei nagelneue Kinderhäuser entstehen zu lassen. Am Rande des künftigen Baufeldes in der Südstadt steht die „Regenbogenvilla“; ein mit Liebe ausgestatteter Bau, der aber immer ein DDR-Block blieb, wie ihn so heute keiner mehr haben will, schon wegen des baulichen Verfalls. Das Team um Leiterin Madlen Wild freut sich sehr auf den Neubau, in den sie umziehen.

Das Neue wird ein Bungalow. So viel steht schon fest, weil man heute für Kitas ebenerdig baut. Fest steht auch, dass es ein Bungalow für zwei Kinderhäuser mit unterschiedlichen Konzepten sein muss, die drin jeweils ihr separates Reich haben und eigene Außenanlagen. Wenn sie wollen, können sie bestimmte Räume gemeinsam nutzen. Gemeinsam heißt: Regenbogenvilla und Haus Sonnenschein ziehen ein. Dafür gibt es einen zwar umstrittenen, aber klaren Beschluss des Stadtrates. Die Kita Sonnenschein zieht demnach 2018 vom Traditionsstandort Clara-Zetkin-Straße in der Innenstadt in die Südstadt um. Der Neubau entsteht auf dem Areal zwischen der leerstehenden ehemaligen Schule an der Bonhoefferstraße und der Kita Regenbogenvilla. Sobald das neue Haus steht und die Kinder umgezogen sind, werden die beiden anderen Immobilien abgerissen.

Planung muss im Januar stehen

Mit Spannung wird erwartet, wie der Kita-Neubau aussieht. Überraschen wird damit ein Architektenteam der Bauplanung Bautzen GmbH spätestens im Januar. „Dann muss die Entwurfsplanung stehen“, sagt Sybille Müller, die zuständige Amtsleiterin im Rathaus. Das Unternehmen Bauplanung Bautzen gewann die von der Stadt Bischofswerda betriebene europaweite Ausschreibung. Der Stadtrat entschied das zu Beginn dieser Woche am Ende eines langen Auswahlprozesses. Nicht nur der Preis hatte dabei eine Rolle gespielt. Wie Oberbürgermeister Holm Große im SZ-Gespräch erklärt, wurde bei der Entscheidung auch Wert gelegt auf Erfahrungen bei öffentlichen Gebäuden und besonders von Kitas, Referenzen und Personalstärke. 17 Büros haben sich um den nicht ganz kleinen, herausfordernden Auftrag beworben.

Falko Hinz, der Geschäftsführer der Bauplanung Bautzen, verspricht, dass Bischofswerda keinen Bau von der Stange bekommt. Das verbiete schon die Architektenehre, das lasse aber auch der von der Stadt formulierte Anspruch an das Projekt nicht zu. Ein Haus für zwei in ihren Konzepten unterschiedliche Kindereinrichtungen haben bei aller Erfahrung auch die Bautzener noch nicht gebaut. Im Team und bei Workshops wird man sich jetzt zusammensetzen und tüfteln, wie die Individualität beider Kitas das Bild nach innen und nach außen prägen kann und gleichzeitig die möglichen Synergien genutzt werden können. „Man zieht nicht die Schublade auf und hat die Lösung. Aber das macht das Planen ja auch aus. Es geht um einen besonderen, auch auf den Standort bezogenen Bau“, sagt Falko Hinz. Dort komme zusammen, was zusammengehört: zu Schule, Hort, Sportstätten und Wohnungen ein modernes Haus für die Kinderbetreuung. Die Fläche, auf der gebaut wird, sei groß genug für ein Haus im Bungalowstil.

Aufteilung der Räume wird noch ermittelt

Die zwei separaten Einrichtungen unter einem Dach werden für jeweils 90 Kinder gebaut. Die Aufteilung ist abhängig von der Bedarfsplanung, die die Stadt Bischofswerda anhand von Ermittlungen beim Landkreis über geborene und heranwachsende Kinder bzw. anzunehmende Geburtenraten vornimmt. Entsprechend wurde die ursprüngliche Planung zur Aufteilung in Krippen- und Kindergartenplätze schon geändert. Aktuell heißt es: In der neuen Regenbogenvilla gibt es 35 Krippenplätze für Kinder, die gerade geboren wurden bis zu drei Jahren sowie 55 Kindergartenplätze für Drei- bis Sechsjährige. Im neuen Haus Sonnenschein sollen bis zu 20 Plätze für Ein- bis Dreijährige entstehen und 70 für Kindergartenkinder. An der Planung von Räumen und Außenanlagen sind Leiterinnen, Erzieher- und Elternvertreter beteiligt. In der Regenbogenvilla träumen sie schon davon, wie schön alles werden wird. „Man soll ja träumen“, sagt eine Erzieherin freudestrahlend. Die Zuarbeiten bekommt der Architekt. Um aufzunehmen, was sich die Kitas selbst vorstellen und das zu vereinbaren mit gesetzlichen Vorgaben zum Beispiel über Raumgrößen besucht er die Einrichtungen, sagte Sybille Müller.

Nach dem Beschluss über den Umzug nach Süd gab es im Haus „Sonnenschein“ auch Tränen. Jetzt wird aber auch dort die Zukunft geplant. Nur begleitet von immer noch vielen Fragen. Elternvertreter unternahmen bei Stadträten in dieser Woche erneut den Versuch, erklärt zu bekommen, warum gerade ihre Kita nicht am alten Standort erneuert wird und wirklich alles geprüft wurde, um das möglich zu machen. „Die Antworten bleiben ein Mysterium“, sagt Mutti Susann Rau.

