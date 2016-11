Warten auf den Glückspilz Jackpot geknackt: Für sechs Richtige mit Superzahl gehen fast 6,8 Millionen Euro in den Landkreis Bautzen. Er ist der fünfte sächsische Lotto-Millionär in diesem Jahr.

© dpa

Noch ist nicht bekannt, wer der Neu-Millionär aus dem Kreis Bautzen ist. Ein Lottospieler aus der Oberlausitz hat Mittwochabend den Jackpot bei 6 aus 49 geknackt. Mit seinem Systemschein holt er fast 6,8 Millionen Euro, teilt Sachsenlotto mit.

Er hat mit seinen Lottozahlen auf seinem System-Schein zahlreiche Gewinne erzielt, so unter anderem 30-mal „5 Richtige plus Superzahl“, 200-mal „3 Richtige plus Superzahl“ und einmal „6 Richtige plus Superzahl“.

Doch nicht nur das, der Gewinner hat richtig Glück: In den Lottoregeln ist festgelegt, dass die Gewinnsumme der 2. Gewinnklasse („6 Richtige“) dann der 1. Gewinnklasse zugeschlagen wird, wenn es bundesweit keine Gewinner in dieser Gewinnklasse gibt. Und genau dies ist nach der Ziehung am 23. November der Fall. Das Weihnachtsgeld kann sich sehen lassen: Genau 6.768.144,40 Euro bekommt er nun.

Ob der Glückspilz seinen Gewinn schon bemerkt hat, ist nicht bekannt – bei Sachsenlotto hat er sich bis Donnerstagmittag noch nicht gemeldet. Da er ohne Kundenkarte gespielt hat, ist er für die Lottogesellschaft anonym und muss seinen Gewinn nun selber anmelden. Dies kann er in jeder Annahmestelle und in der Leipziger Zentrale.

„Wir freuen uns über den fünften Millionengewinn in diesem Jahr bei Sachsenlotto und gratulieren dem Gewinner herzlich“, sagt Siegfried Schenek, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH.

„Jetzt heißt es für ihn, die Ruhe zu bewahren und nichts zu überstürzen.“

Mit dem Jackpotgewinn vom Mittwoch wächst die Summe der Sachsenlotto-Millionäre auf 130. Der Glückspilz aus dem Kreis Bautzen ist mit seinen 6,8 Millionen Euro unter den zehn höchsten Gewinnen, die bei der Sächsischen Lotto-GmbH seit Bestehen der Gesellschaft erzielt wurden. (szo)

