Warten auf den Fußgängerüberweg Der Freistaat macht Vorschläge für mehr Sicherheit im Müglitztal. Nun sind die Behörden gefragt.

In Mühlbach soll die Tempo-30-Zone ausgeweitet werden. © Marko Förster

Die Motorräder sind zu schnell und Schilder nützen wenig. Deshalb soll Mühlbach eine Mittelinsel bzw. einen Überweg bekommen und die Tempo-30-Zone ausgeweitet werden. Das ist die Quintessenz aus dem Verkehrsversuch des Freistaates im Müglitztal. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Die Interessengemeinschaft, die sich gegen den Motorradlärm vor Jahren gegründet hat, äußert sich noch nicht. Es fehlen noch weitere Fakten und Zahlen, sagt eine Vertreterin, die vergangene Woche dazu auch hinter verschlossenen Türen im Gemeinderat sprach. Gegenüber der Sächsischen Zeitung spricht sie von noch einer Maßnahme, die das Ministerium derzeit nicht vorsieht: die Ausweisung des Parkplatzes am Ortseingang aus Richtung Weesenstein als Wanderparkplatz. Das beruhige den Verkehr zusätzlich. Wichtig sei zudem der regelmäßige Betrieb des Displays. Das habe von allen Maßnahmen die größte Wirkung, weil es die Fahrer direkt anspricht. Das Display reagiert mit einem stilisierten Kind auf die gefahrene Geschwindigkeit.

Das wichtigste Signal

Für den Müglitztaler Gemeinderat ist das wichtigste Signal aus dem Verkehrsversuch das grüne Licht für einen Übergang. „Der liegt uns am Herzen“, sagt der Mühlbacher Wolfgang Simmert (Feuerwehr). Seit Jahren kämpfen Gemeinde und Rat im Interesse der Schulkinder dafür. Schon wurde vorgeschlagen, lebensgroße Strohpuppen anzukleiden und immer an andere Stellen an den Straßenrand zu stellen, um ein Achtungszeichen zu setzen. Das ist nun offenbar nicht mehr notwendig.

Wann und wie schnell die Hinweise des Ministeriums jedoch umgesetzt werden, ist offen. Für den Übergang ist das Landesamt für Straßen und Verkehr (Lasuv) zuständig, für Tempo 30 der Landkreis. Das Lasuv kann noch nichts sagen, man müsse erst einmal analysieren, was wann wie machbar ist. Schließlich seien die Ergebnisse noch recht frisch. Auch der Landkreis schweigt bisher.

Bürgermeister und Gemeinderat von Müglitztal sind also noch nicht ganz am Ziel ihrer Wünsche.

