Warten auf den Förderbescheid In Schrebitz sollen drei Straßen saniert werden. Für zwei gibt es eine Zusage für Fördergeld. Ein Antrag wird noch geprüft.

Nach dem Kanalbau will die Gemeinde möglichst noch diesem Jahr noch drei Straßen in Schrebitz sanieren. Dabei handelt es sich um den Graumnitzer Weg, die Straße Am Krebsbach und die Däbritzer Straße. Damit die Gemeinde die Sanierung nicht komplett aus dem eigenen Haushalt bezahlen muss, hat sie Fördergeld beantragt. Für den Graumnitzer Weg und die Straße Am Krebsbach liegt bereits eine Förderzusage in der Verwaltung vor.

„Der für die Däbritzer Straße wird noch bearbeitet“, informierte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) zur Ratssitzung. Er sieht das positiv. Denn bei der Beantragung gab es ein Problem: Von der Gemeinde wurde die Däbritzer Straße als verkehrswichtige Innerortsstraße eingeordnet. Wird eine solche Straße saniert, gibt es Fördergeld in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Gemeinde hatte deshalb in den Haushalt einen Eigenmittelanteil in Höhe von 29 760 Euro für dieses Jahr eingestellt.

Das Landratsamt prüfte den Antrag und sah die Wertigkeit der Straße anders. „Eine höhere Verkehrsbedeutung ist aus den örtlichen Gegebenheiten bei der Däbritzer Straße nicht begründet. Eine verkehrswichtige Straße im Ort ist die Kreisstraße 7506“, hieß es im Antwortschreiben an die Gemeinde.

Aus diesem Grund musste die Däbritzer Straße in Schrebitz als sonstige Innerortsstraße eingestuft werden. Für eine solche Straße werden nur 70 Prozent der Kosten als Fördergeld bereitgestellt. Dadurch erhöhte sich der Eigenanteil der Gemeinde auf insgesamt 41 000 Euro.

Um die Differenz zwischen den geplanten und den zu erwartenden Kosten auszugleichen, beschlossen die Ostrauer Gemeinderäte 11 600 Euro mehr in den Haushalt einzustellen. Das war die Voraussetzung, um eine sogenannte gemeindewirtschaftliche Stellungnahme zu bekommen und den Antrag erneut zu stellen. Die Stellungnahme bescheinigt der Gemeinde, dass sie finanziell in der Lage ist, das Vorhaben zu stemmen.

