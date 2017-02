Warten auf den Fahrrad-Parcours Am Rand von Freital-Zauckerode soll ein Bike-Park entstehen. Die Stadt hofft auf Fördermittel.

© Symbolbild/Pawel Sosnowski

Die Stadt arbeitet weiter daran, dass im sogenannten Birkenwäldchen am Rand von Zauckerode ein neuer Fahrrad-Parcours entstehen kann. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, hat die Verwaltung das Konzept mittlerweile fertiggestellt. Zurzeit arbeitet das Rathaus an einem Antrag, um Fördermittel für das Vorhaben zu bekommen. Wann genau die Bauarbeiten beginnen sollen, ist deswegen noch offen. „Alle weiteren Schritte sind von der Bewilligung der Landeszuwendungen abhängig“, so Weigel. Sie seien zwingende Voraussetzung für die Bereitstellung des städtischen Finanzierungsanteils.

Laut beschlossenem Haushaltsplan sind für das Vorhaben in diesem Jahr insgesamt 123 500 Euro vorgesehen. 37 850 Euro davon sollen als Zuschuss des Landes nach Freital kommen. Erst wenn die Fördermittel in Freital eingetroffen sind, wird auch das städtische Geld freigegeben. So hat es der Stadtrat beschlossen.

Für das Projekt hatten sich Radsportler eingesetzt, die schon jetzt regelmäßig im Birkenwäldchen unterwegs sind. Bislang sind sie dort nur geduldet worden. Mit Hilfe der Stadt Freital und Fördermitteln wollen sie den selbst gebauten Fahrrad-Parcours zu einer professionellen Strecke umbauen. Demnach ist von der Glück-Auf-Straße in Zauckerode aus eine kleine Zufahrt für Wirtschaftsfahrzeuge geplant. Am Eingang zum Wäldchen entstehen fünf Parkplätze. Die jetzt schon vorhandenen Radstrecken sollen deutlich erweitert, stabil angelegt und in zwei Teile gegliedert werden – eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Am Eingang Glück-Auf-Straße soll es einen kleinen Zaun geben. Das ganze Areal abzusperren, sei aber zu aufwendig, hieß es zuletzt von der Stadt.

zur Startseite