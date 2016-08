Warten auf den Baustart Die Diakonie Döbeln will sich im Gewerbegebiet erweitern. Noch fehlt eine Zusage. Einige Stadträte schauten sich an, was die Werkstätten können.

In der Außenstelle der Roßweiner Werkstätten in Hartha wurden zum Beispiel Holzroste, nach dem Patent der Schweizer Firma Passareco gefertigt. Sie können vielfältig eingesetzt werden. Über diesen Auftrag freute sich der Geschäftsführer der Diakonie Thomas Richter. © DA- Archiv

Die Diakonie Döbeln, die eine Außenstelle der Roßweiner Werkstätten im Gewerbegebiet hat, will im Harthaer Gewerbegebiet bauen. Im Februar stimmten die Stadträte dem Kauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet zu.

Im neuen Gebäude soll Platz für 18 Förder- und Betreuungsplätze geschaffen werden. Außerdem wird auf dem zusätzlichen Grundstück der Außenbereich zum Erholen erweitert. Noch haben die Bauarbeiten nicht begonnen, da einige bürokratische Hürden zu nehmen sind.

Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses informierten sich nun vorab, welche Möglichkeiten die Außenstelle der Roßweiner Werkstätten schon jetzt zu bieten hat. Werkstattleiterin Anne Möbius stellte das Objekt und Projekte vor. „Wir haben viel Interessantes und Neues erfahren. Dazu gehört, dass jeder Bürger, sich Stühle, Tische oder eine Pergola hier anfertigen lassen kann“, so der Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses Albrecht Günther. Es sei wichtig, dass es solche Einrichtungen für geistig Behinderte, aber auch für Lernbehinderte gebe. „Die Leute bekommen hier Bestätigung und das Gefühl, etwas leisten zu können, dass sie gebraucht werden“, sagte Günther.

Viele Betriebe aus Hartha und der Region würden die Möglichkeit nutzen, den Roßweiner Werkstätten Arbeiten zu übertragen. „Wir erfuhren, dass die Mitarbeiter gewissenhaft und fleißig sind und eine gute Qualität erbringen. Das erfordert eine gute pädagogische Arbeit bei der Anleitung und der Betreuung“, sagte Günther. Ziel sei es, die Leute aus der geschützten Arbeit in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Anne Möbius erklärte, warum das relativ schwierig ist, obwohl einige Firmen Interesse bekundet hätten. „Auch für die behinderten Mitarbeiter, die nicht den vollen Leistungsumfang erbringen können, muss Mindestlohn gezahlt werden. Das kann sich natürlich kein Unternehmen leisten“, so Günther. Er sehe diesbezüglich die Politik in der Pflicht, die für den finanziellen Ausgleich aufkommen müsste.

100 betreute Mitarbeiter

In der Außenstelle der Roßweiner Werkstätten in Hartha arbeiten etwa 100 betreute Mitarbeiter mit verschiedenen Behinderungen. 20 von ihnen sind in der Außenarbeitsgruppe bei GHS (Gluske Hartha Sachsen) tätig. Die Mitarbeiter der Werkstätten arbeiten im Metall- oder Holzbereich. Dieser hat eine Tischlerei und eine Zimmerei.

Es gibt auch arbeitsbegleitende Angebote. So stehen den Mitarbeitern ein Fitness- und ein Andachtsraum zur Verfügung. Sie arbeiten in der Musik- oder Sportgruppe mit oder erproben ihre Fähigkeiten beim Klettern am Kletterbogen im Töpelwinkel. „Es wird auch viel gefeiert“, so Günther. Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses seinen von der Einrichtung sehr beeindruckt gewesen und können der Erweiterung nur zustimmen.

Die Werkstattleiterin zeigte den Gästen, wo das neue Gebäude für die Förder- und Betreuungsgruppe entstehen soll. In der Gruppe werden Menschen betreut, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht die Voraussetzung für die Aufnahme in die Werkstatt erfüllen. Ziel ist es, dass die Teilnehmer es eines Tages schaffen, in den Berufsbildungs- und später auch in den Arbeitsbereich der Werkstatt zu wechseln. Für viele behinderte Menschen ist das ein schwieriger und langer Weg. In Roßwein gibt es bereits eine solche Gruppe mit zwölf Plätzen. Doch diese reichen nicht aus. „Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen in den zuständigen Gremien eine positive Entscheidung getroffen wird und die Diakonie bald bauen kann“, so Albrecht Günther. Er habe der Werkstattleiterin die Unterstützung des Ausschusses zugesagt. „Wir dürfen nicht nur über Integration reden, sondern müssen auch etwas dafür tun“, sagte Günther.

