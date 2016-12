Warten auf den 50 000. Besucher

Die medizinhistorischen Sammlungen im Gottleubaer Gesundheitspark steigern sich. Die rund 3 800 Besucher im Jahr 2016 sind immerhin ein reichliches Drittel mehr als im Vorjahr. Für das von einem Verein betreute Museum ist das ein sehr gutes Ergebnis. „Wir steuern auf den 50 000. Besucher seit der Eröffnung im Oktober 2001 zu“, sagt Vorstandsmitglied Angela Balow.

Zu den vielen Besuchern trugen auch im 15. Jahr der Ausstellung Veranstaltungen wie die dritte Gottleubaer Musiknacht bei, an der Museum und Verein das erste Mal teilnahmen. Allein an diesem Abend im November kamen 150 Besucher. Auch bei der vierten Auflage will man deshalb dabei sein. Stets gut angenommen sind Sonderführungen zu Anlässen wie dem Internationalen Museumstag, Ostern oder dem Tag des offenen Denkmals. Hinzu kommen regelmäßige Führungen, die auch 2017 fortgeführt werden sollen.

„Wir sind stolz, dass wir das alles nun schon über 15 Jahre meistern“, sagt Angela Balow. Immerhin sichere der Verein ehrenamtlich fünf Öffnungstage pro Woche sowie die verschiedenen Veranstaltungen ab. Dazu gehören auch immer wieder Führungen außerhalb der Öffnungszeiten. (SZ/sab)

www.medizinhistorische-sammlungen-gottleuba.de

Öffnungszeiten: 27. bis 29. Dezember, 13 bis 17 Uhr, erster Tag im neuen Jahr: 3. Januar, 13 und 17 Uhr.

