Warten auf das neue WM-Trikot Die hiesigen Sportfachhändler hoffen, dass sie das neue Jersey der Fußballnationalmannschaft noch vor Weihnachten anbieten können. Sicher ist das nicht.

Heiko Schmidt hat in seinem Sportfachgeschäft am Großenhainer Hauptmarkt noch zwei ältere DFB-Trikots hängen. Auch er hofft, dass bald die neuen WM-Jerseys geliefert werden. © Klaus-Dieter Brühl

Wenn die Truppe von Bundestrainer Jogi Löw am Freitag in London ihr erstes Testspiel für die Weltmeisterschaft 2018 bestreitet, laufen die deutschen Fußballer erstmals in den neuen WM-Trikots auf. In dieser Woche sind die Jerseys offiziell vorgestellt worden. Viele Fans freuen sich darauf. So auch in Großenhain.

„Wir hatten in dieser Woche bereits die ersten Anfragen“, sagt Verkäuferin Monique Ruscher-Mohn vom Fachgeschäft Sport Ruscher. „Ich hoffe, dass wir die neuen Trikots noch vor Weihnachten anbieten können.“ Das wäre noch einmal ein zusätzliches Ankurbeln des Adventsgeschäftes. Denn das weiße Jersey mit dem goldenen FIFA-Weltmeister-Emblem und den vier Sternen ist sicher ein begehrtes Geschenk unterm Tannenbaum.

Auch bei Sport Schmidt am Hauptmarkt werden schon die neuen DFB-Trikots nachgefragt. Ladeninhaber Heiko Schmidt hofft ebenfalls, dass er ein paar Stück erhalten kann. Doch er ist skeptisch und verrät: „Der klassische Einzelhandel bleibt leider immer mehr außen vor.“ Das große Geschäft mit den begehrten Nationaltrikots machen momentan der DFB in seinem Internet-Fanshop und Trikothersteller Adidas in seinen wenigen ausgewählten Adidas-Stores wie in Dresden, Leipzig und Berlin. Deshalb sei fraglich, wann und wie viel die Einzelhändler vom großen WM-Trikot-Kuchen abbekommen. „Das ist ein generelles Problem. Nicht nur für Großenhain“, so Schmidt. Er habe bereits mit Branchenkollegen in anderen Städten telefoniert, ob jemand schon eine Lieferung hat. Doch bisher Fehlanzeige.

Immerhin hat Schmidt an seinen Kleiderstangen zwei ältere DFB-Trikots hängen. Ein Exemplar stammt von der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und eins von der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Frankreich. „Die alten Trikots stören mich nicht“, sagt Schmidt. Er hofft, dass sich dafür noch Liebhaber finden. Auch weil sie preiswerter sind als das aktuelle WM-Jersey.

Ein originales, schweißaktives DFB-Spielertrikot (Authentic) kostet knapp 130 Euro. Wenn man es mit Namen und Nummer seines Lieblingsspielers haben möchte, sogar 145 Euro. Aber die meisten Leute würden die Fan-Trikots (Replica) kaufen. Denn sie sehen genauso aus wie die Spielertrikots und sind mit rund 90 Euro um einiges erschwinglicher.

Kurz vor WM-Beginn (14. Juni 2018) sei die Nachfrage am größten, so Schmidt. Spätestens dann sind die neuen DFB-Trikots auch bei den Einzelhändlern erhältlich. Schon jetzt steht fest, dass sie ein Renner werden. Auch weil sie sehr an die Weltmeister-Trikots von 1990 erinnern. „Ich finde den Retro-Style schick“, sagt Schmidt. Und auch Monique Ruscher-Mohn bestätigt, dass ihr Vater und Geschäftsführer Henner Ruscher von dem neuen WM-Jersey begeistert sei.

Auch Sport Ruscher hat noch ein paar Altbestände früherer DFB-Trikots. Sie hängen aber allesamt in der Meißner Filiale. Nicht ohne Grund. „Vor allem Touristen aus Amerika und England sind ganz scharf darauf“, sagt die junge Verkäuferin.

