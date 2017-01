Warten auf Bericht zur B99-Petition Wie mit dem Schwerlastverkehr auf der Strecke durch Ostritz umgegangen werden soll, ist noch nicht klar.

Ziel der Petition ist eine Einschränkung des Schwerlastverkehrs im Ort, der die Anwohner belastet. © Rafael Sampedro

Der Abschlussbericht zur Ostritzer Eilpetition zum Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße 99 liegt noch nicht vor. Das erklärte jetzt die Grünen-Landtagsabgeordnete Franziska Schubert, die Mitglied im Petitionsausschuss ist. Der Bericht könne demnach erst gefertigt werden, wenn der Ausschuss Rückmeldungen von den Behörden hat, wie weit der Termin mit Tschechien und Polen organisiert wurde. „Bislang habe ich noch nichts weiteres gehört“, so Frau Schubert. Bei dem Termin in Ostritz im November sei den Behördenvertretern aufgetragen worden, gemeinsam mit Polen nach einer Lösung des Verkehrsproblems zu suchen. Am Landtag liege die Verzögerung nicht, betont Schubert.

Wann mit der Fertigstellung des Abschlussberichtes zu rechnen ist, könne sie derzeit nicht sagen. Ein genaues Datum könne nach ihren Worten erst abgeschätzt werden, wenn klar ist, wie weit der Prozess mit Polen und Tschechien vorangekommen ist.

Der Abschlussbericht ist sozusagen als Antwort an die Einreicher der Petition zu verstehen. „Im besten Fall werden zugunsten der Petenten die Umstände vor dem Bericht geregelt“, erklärt Franziska Schubert. Der Druck zum Handeln bei den Behörden sei schon mal gestiegen, weil beim Treffen in Ostritz verbindliche Absprachen getroffen wurden, so Frau Schubert. (SZ/jl)

