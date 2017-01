Warten am Wald Der Ausbau der früheren Bahnhofstraße in Friedersdorf kostet mehr als erwartet. Auch ein anderes Vorhaben wird teuer.

Ist der Schnee weg und das Fördergeld da, soll die Rumpelpiste Zum Wald im Ortsteil Friedersdorf saniert werden. © Egbert Kamprath

In diesem Jahr plant die Gemeinde Klingenberg eine Frischekur für mehrere Straßen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht dabei der Ausbau der Straße Zum Wald in Friedersdorf. Auf rund 900 Metern soll die Strecke, die vor der Gemeindefusion Ende 2012 noch Bahnhofstraße hieß, neu asphaltiert werden. Die Entwässerung soll ebenfalls verbessert werden.

Auch die Anbindung zum Teichweg, die sich an die Rumpelpiste anschließt, soll erneuert werden. Beide Ortsstraßen weisen zahlreiche Schäden auf, die Verkehrssicherheit ist teils nicht mehr gegeben. Laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) ist die Straßenbeleuchtung unzureichend, sie sei nicht energieeffizient. Zuschüsse für das 643 000 Euro teure Gesamtvorhaben wurden beantragt, die Bauplanungen laufen indes parallel weiter.

„Wann gebaut werden kann, hängt mit der Fördermittelzusage zusammen“, sagt Bauamtschef Rolf Anke. Wie Schreckenbach will auch er sich nicht auf einen Zeitpunkt festlegen. Baubeginn sollte aber auf jeden Fall 2017 sein, hofft man im Rathaus.

Klingenberg wartet nun, hat jedoch für diesen Winter vorgesorgt und Straßenschäden geflickt. „In der Woche vor Weihnachten wurden die gröbsten Vertiefungen verschlossen“, sagt Anke. „Die Befahrbarkeit ist gewährleistet.“ Im Etat für das Jahr 2017 ist das Projekt bereits vorgesehen. Verabschiedet ist der Haushalt allerdings nicht. Bei der jüngsten Sitzung der Klingenberger Gemeinderäte in Pretzschendorf war das Bauvorhaben aber wieder mal Thema. Denn die grundhafte Instandsetzung wird teurer als zunächst gedacht.

643 000 statt 580 000 Euro kostet die Frischekur in Friedersdorf. 474 000 Euro davon sind für den Straßenbau vorgesehen, der Rest vor allem für Planungsleistungen und für die neue Beleuchtung. „Die ersten Zahlen stammen noch von Planungen im Jahr 2012“, erklärt Schreckenbach. Um die Leader-Fördermittel zu bekommen, musste Klingenberg nun konkrete Zahlen für die Finanzierung auflisten. Daher wurden Baugrundgutachten und andere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis laut Anke: Für Entwässerung und für die Tragfähigkeit der neu asphaltierten Straße entstehen Mehrkosten. Da ein Teil der Summe nicht förderfähig ist, muss Klingenberg rund 80 000 Euro mehr Eigenmittel bereitstellen. Dem Bürgermeister zufolge würde die Summe über Rücklagen der Gemeinde gedeckt – insgesamt rechnet die mit einem Eigenanteil von 225 000 Euro für den Straßenausbau.

Ähnlich verhält es sich übrigens bei der zweiten größeren Wegebaumaßnahme in der Gemeinde – im Ortsteil Ruppendorf soll der vor allem von Kindern genutzte Weg hinter der Grundschule erneuert werden. Auch hier ergaben neue Gutachten, die Gemeinde mehr für den Ausbau zahlen muss als erwartet. Dabei geht es um Probleme mit Oberflächenwasser. 27 000 statt 10 000 Euro wurden nun als Eigenmittel für das 79 000-Euro-Projekt in Ruppendorf veranschlagt. Der Rest wären Zuschüsse.

In Friedersdorf sollen indes 75 Prozent der Baukosten über die Fördermittel gestemmt werden. Klingenberg rechnet mit einer Zusage. Doch ob und wann die kommt, ist offen. Dabei würde die Gemeinde am liebsten so schnell wie möglich loslegen. Schließlich steht das Bauvorhaben in Friedersdorf schon seit mehreren Jahren auf der Agenda. Bereits 2011 – also vor der Gemeindefusion – war der Ausbau der maroden Straße vorgesehen. Doch dann fehlte es an den dafür nötigen Fördermitteln. Mit Geld aus dem 2014 neu aufgelegten EU-Programm Leader soll die Rumpelpiste nun endlich saniert werden. Im Koordinierungskreis der Leader-Regionalgruppe Silbernes Erzgebirge bekam das Projekt bereits grünes Licht. Nun ist das Landratsamt in Pirna gefragt, das über die Weitergabe der EU-Zuschüsse entscheidet.

zur Startseite