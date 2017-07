Warteliste für Tempotafeln Die Verkehrsbehörde hat eine neue Messbox. Die zeigt, ob die Tafel an dem Platz wirklich nötig ist.

Die Tempotafel an der Paradiesstraße – nicht alle halten sich hier an Tempo 30.



Familie Brandt im Rietzschkegrund hätte gern eine Tempotafel. Vor allem im Sommer nimmt der Verkehr in dem schmalen Grund zu. Es wird eng und teils für Fußgänger auch gefährlich.

Solche und ähnliche Anfragen bekommt Ingolf Zill von der Radebeuler Verkehrsbehörde wöchentlich neu. Seitdem sich in der Stadt herumgesprochen hat, dass die Stadt drei solcher Tafeln angeschafft hat und drei weitere Tafeln von Bürgerinitiativen aufgestellt sind, hätten gern viele die Schnellfahrer-Ermahnung in ihrer Straße. Zill: „Wir haben inzwischen eine Warteliste mit fast 30 Standorten in ganz Radebeul.“

Erhört wurde in den letzten Wochen zum Beispiel der Wunsch der Anwohner an der Paradiesstraße. Im oberen Drittel, auf der talwärtigen Seite, ist so eine Tafel angebracht. Und: Die Tafel hat ein Stück entfernt einen weiteren Zusatz, ein kleiner beigefarbener Kasten, ebenfalls an einem Mast angebracht.

Zill sagt, dass dieser Kasten ein besonderes Messgerät ist, mit welchem eindeutig belegt werden kann, ob an diesem Straßenabschnitt wirklich zu oft zu schnell gefahren wird – also die Bürger belastet werden. Ist das so, dann soll es an solchen Stellen auch öfter Kontrollen – etwa Blitzer – und die Tempotafel geben. Ist es nicht so, dann kann die Technik und Kraft auch anderswo eingesetzt werden.

Für die Paradiesstraße liegen jetzt erstmals umfassende Messergebnisse aus der kleinen Box vor (siehe Grafiken). Die Fahrzeuge werden in beiden Fahrtrichtungen erfasst. Es kann unterschieden werden zwischen Zweirädern, dazu zählen auch die Fahrräder, die allerdings den Durchschnitt drücken. Die Messeinrichtung kann auch unterscheiden zwischen Pkw, Transporter, Lkw und sogar Lastzug. Aufgezeichnet werde alles anonym, ohne Fotos, sagt Ingolf Zill. Und, in der 30er-Zone werden 31 km/h schon als Überschreitung aufgezeichnet. Gemessen wurde vom 7. bis 14. Juni.

Die Anwohner an der Straße haben beispielsweise beklagt, dass Motorräder zu schnell und zu laut sind. Die Box zeigt an, dass Zweiräder einen Anteil von zehn Prozent an den Fahrzeugen haben und 26 der insgesamt 1 425 Zweiräder oberhalb von 46 km/h deutlich über der zulässigen Geschwindigkeit lagen.

Die Lkw-Belastung liegt auf der Paradiesstraße, zählt man die Transporter dazu, bei nicht ganz einem Fünftel. Von 14 085 insgesamt gemessenen Fahrzeugen waren hier reichlich 200 deutlich zu schnell. Die Masse der Fahrzeuge machen die Pkw aus. Allerdings sind hiervon gehörige 72 Prozent – gemessen ab 31 km/h – zu schnell unterwegs. Ingolf Zill: „Es zeigt sich jedoch, dass insgesamt nur fünf Prozent um die 50 km/h und schneller gefahren sind. Das ist vor allem nachts gewesen. Ein Kurvendiagramm, welches ebenfalls die Auswertung zu Tageszeiten liefert, belegt das.“ Um sich ein realistisches Bild zu machen, so der Leiter der Verkehrsbehörde, ist es ebenfalls interessant, ob die Verkehrsteilnehmer nur so reagieren, weil die Tafel sie diszipliniert. Deshalb soll es auch Messungen ohne Tafel geben. Das Fazit für die Ergebnisse an der Paradiesstraße lautet jedenfalls, dass sich 85 Prozent der Fahrer – die oberen und unteren Spitzen abgeschnitten – an die Geschwindigkeit halten.

Hohe Belastungen zwischen 5 und 7 Uhr, wie sie Anwohner beklagen, sind auf den Messungen nicht zu erkennen. Zill: „Das ist das Entscheidende.“

Nichtsdestotrotz sind zwei Blitzermessstellen an der Straße eingerichtet: an den Abzweigen Am Rosenhof und An der Jägermühle.

Die Tempotafel von hier hätten auch gern andere. Auf der Warteliste für eine Tafel stehen, neben dem Rietzschkegrund, auch die Wünsche von Anwohnern vom Augustusweg, Am Jacobstein, der Ludwig-Richter-Allee und aus Lindenau. Zill: „Wir prüfen vor Ort, ob die technischen Voraussetzungen passen, ein Mast geeignet ist. Dann stimmen wir im Verkehrsrat ab, wohin die Tafeln kommen sollen.“ Zum Verkehrsrat, der sich regelmäßig trifft, gehören die Stadt, das Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal und interessierte Bürger.

Der Rietzschkegrund werde drankommen, sagt Zill, weil ja die Belastung auch wegen des Baus an der Kottenleite und dem Schleichverkehr größer wird.

