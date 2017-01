Wartehäuschen beschmiert Sachschaden von etwa 500 Euro richten unbekannte Schmierer in Gröditz an.

© Symbolbild: dpa

Unbekannte besprühten in den vergangenen Tagen ein Wartehäuschen am Busbahnhof mit blauer Farbe und brachten unter anderem ein Hakenkreuz an. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf circa 500 Euro geschätzt. (szo)

