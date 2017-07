Wartburgstraße wird zur Sackgasse In Deuben wird gebaut. Das bringt im August und September Behinderungen mit sich.

Anwohner am Raschelberg müssen sich im August und September auf Behinderungen einstellen. Der Grund: Die Stadt Freital tauscht vom 7. August bis zum 8. September an der Wartburgstraße/Oststraße das Pflaster gegen eine Asphaltdecke aus. Außerdem werden Gerinne und Bordsteine neu gesetzt. Der städtische Abwasserbetrieb plant vor dem Start der Bauarbeiten Reparaturen an vier Abwasserschäften. Die Arbeiten sind nötig, weil die Straße an der Stelle in schlechtem Zustand ist. Außerdem müssen die Anwohner wegen des schlechten Belags derzeit noch mit viel Lärm leben. Das soll sich mit der neuen Asphaltschicht ändern.

Für die Arbeiten muss die Wartburgstraße halbseitig gesperrt werden. Eine Ampel regelt den Verkehr. In einem Zeitraum von zwei Wochen muss die Einmündung in der Wartburgstraße voll gesperrt werden, sie wird quasi zur Sackgasse. In dieser Zeit ist die Zufahrt in die Jägerstraße nur über die Oststraße möglich. (SZ)

