Wartburgstraße wird voll gespeert In Freital stehen Abwasser-Arbeiten an. Der Verkehr rollt dann über Seitenstraßen.

© Symbolbild: SZ

Freital. Ab dem kommenden Montag müssen sich Autofahrer auf eine Baustelle in der Wartburgstraße einstellen. Die Fahrbahn wird in drei Abschnitten zwischen Oststraße und Bernhard-Naumann-Weg gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund ist das fortlaufende Sanierungsprogramm des städtischen Abwasserbetriebes in Zusammenarbeit mit der Technische Werke Freital GmbH (TWF). Dabei werden schadhafte, teils bis zu 100 Jahre alter Abwasserkanäle, saniert. Eine Umfahrung ist über Seiten- und Parallelstraßen möglich. (SZ/hey)

