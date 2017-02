War’s das? Angst vor dem Anfang vom Ende bei Bombardier: Jetzt soll der Unternehmenschef in Görlitz Stellung nehmen.

Monteure bauen im Görlitzer Bombardier-Werk ein Klimagerät in einen Doppelstockwagen für die Deutsche Bahn ein. Das Foto stammt aus dem Jahr 2007. Künftig sollen nach Unternehmensplänen nur noch Alu-Rohbauten aus Görlitz kommen. © picture alliance / dpa

Gut für Bautzen, schlecht für Görlitz – das Interview mit Bombardier Deutschlandchef Michael Fohrer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sorgt für einen Aufschrei bei Betriebsrat und Gewerkschaft. „Mit Entsetzen“ sei aufgenommen worden, dass in Görlitz in Zukunft nur noch Alu-Wagenkästen gefertigt werden sollen, heißt es in einer gleichlautenden Mitteilung. In Bautzen hingegen soll nach Bombardier-Plänen ein „industrieller Leitstandort“ entstehen, ein „Kompetenzzentrum“ für die Bahn-Produktion.

„Der Weg zur Spezialisierung auf Alu-Rohbauten ist nicht zukunftsfähig und führt direkt aufs Abstellgleis“, sagt Jan Otto, Chef der IG Metall in Ostsachsen zum Thema Bombardier in Görlitz. Gemeinsam mit den Betriebsräten sei Bombardier-Chef Fohrer nach Görlitz eingeladen worden. In dem Brief, der der SZ vorliegt, heißt es: „Langjährige Versäumnisse in Bezug auf Erhalt beziehungsweise sinnvollen Einsatz von Maschinen und Anlagen sind unter anderem ursächlich für den gegenwärtigen Zustand.“ Auf einer Betriebsversammlung soll mit Michael Fohrer geklärt werden, wie Arbeitsplätze im traditionsreichen Waggonbau erhalten werden können.

Drastisch sieht der Görlitzer Bombardier-Betriebsratsvorsitzende die Situation. „Die Leute sind auf dem Baum – die Zeichen stehen auf Sturm“, sagt er. Und: Wenn es jetzt nicht schnell Abhilfe gebe, „sehen wir uns nicht mehr an Verhandlungszusagen gebunden, unsere Belegschaft hat uns ein klares Mandat erteilt.“ Dies deutet auf einen bevorstehenden Streik hin.

Was mit Bombardier in Görlitz derzeit passiere, sei ein Trauerspiel, sagt CDU-Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der Sachsen-Union, Michael Kretschmer. „Wenn man ein Beispiel braucht, wie durch die Unfähigkeit von Managern ein Unternehmen ruiniert wird, dann sieht man es hier bei Bombardier“, sagt er der SZ. Michael Kretschmer sieht die Verantwortung bei den Wirtschaftsministern von Bund und Land. „Ein Betriebsrat vor Ort kann nicht einfach mit den Problemen alleingelassen werden“, sagt er. So, wie jetzt die Verteilung in einem Bombardier-Sachsenverbund angedacht ist, überzeuge sie ihn nicht. Kritisch sieht er zudem, dass Görlitzer und Bautzener Standorte und damit Betriebsräte gegeneinander ausgespielt würden.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) lässt am Donnerstag wissen: „Wir setzen auf das technologische Know-how der Mitarbeiter von Bombardier und erwarten eine Lösung für alle Standorte. Dabei sind wir gerne Partner.“ Die Standorte in Brandenburg und Sachsen zeichnen sich durch gewachsene technologische Kompetenzen und Stärken aus, sagt er in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Brandenburger Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerber.

Das Görlitzer Rathaus will indes die Vorgänge um Bombardier in der Stadt nicht kommentieren. Oberbürgermeister Siegfried Deinege, erklärt seine Pressestelle auf SZ-Nachfrage, führe „ganz besonders Gespräche mit Betriebsrat, Gewerkschaft, Bombardier“. Er kommentiere nicht vorher den Inhalt einer dpa-Meldung, so sein Pressesprecher. Deinege war selbst einst Chef des Görlitzer Bombardier-Werkes, bevor er in die Stadtpolitik wechselte. Anders sieht es in Bautzen aus. „Ich freue mich für den Standort und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steht außer Frage“, sagt der dortige Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Er fügt aber gleich hinzu, dass er für die Region mit Blick auf Görlitz Bedenken habe. „Was den dortigen Standort schwächt, kann negative Auswirkungen auf Bautzen haben“, befürchtet der OB, der über die Stadtgrenzen hinausblickt. „Wir sehen uns als eine Region, die bei Investoren national wie international wirtschaftlich immer stärker in den Fokus rückt.“

Die IG Metall will derweil an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten und für den Waggonbau Görlitz kämpfen. Es bleibt auch bei der geplanten Demonstration in Görlitz. Sie findet am 4. März statt. Die Gewerkschaft ruft dazu nicht nur die Görlitzer auf, sondern auch die Bautzener. (mit SZ/ju)

