Warnwesten für Schulanfänger

Kinder der 96. Grundschule probierten ihre Westen gleich aus. © ADAC/Ralf U. Heinrich

Sicher in den Winter: Der ADAC verteilte am Montag gemeinsam mit Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) 92 leuchtend gelbe Sicherheitswesten an Dresdner Erstklässler. Die Aktion startete an der 96. Grundschule „Am Froschtunnel“. Insgesamt sollen 39 000 Sicherheitswesten an 884 sächsischen Grundschulen ausgeteilt werden. Hinter der Aktion steht die ADAC -Stiftung „Gelber Engel“.

Die Westen sollen Autofahrern helfen, die Schüler auf dem Weg zur Schule und zurück besser zu sehen. Auto- oder Lkw-Fahrer können die Mädchen und Jungen in der Signalfarbe aus bis zu 140 Metern Entfernung sehen, so der ADAC. Das sei fast fünfmal so weit wie mit dunkler Kleidung.

Nach Angaben des Automobilclubs verunglückten 2015 in Sachsen 1 312 Kinder unter 15 Jahren im Straßenverkehr. Fünf der Kinder starben an ihren Verletzungen. Bei den Grundschülern zwischen sechs und neun Jahren wurden 376 Kinder in Unfälle verwickelt und dabei verletzt oder getötet. (SZ/jv/dpa)

