Warnung vor Staus auf der Autobahn Das verlängerte Wochenende sorgt für mehr Verkehr auf der A 4. Die Polizei mahnt deshalb zur Vorsicht.

In den kommenden Tagen sind auf der Autobahn wieder Staus zu erwarten. © Matthias Schumann

Nicht nur in Deutschland steht ein verlängertes Wochenende vor der Tür – auch in Polen gibt es jetzt Feiertage. Wie die Polizei mitteilt, ist deshalb am Freitag und Sonnabend sowie nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag damit zu rechnen, dass zahlreiche Reisende und Pendler das verlängerte Wochenende nutzen und in die Heimat fahren werden. Zum Wochenende wird der Schwerpunkt in Richtung Grenze liegen, nach den Feiertagen in Fahrtrichtung Dresden. Am nächsten Donnerstag ist auch mit einem deutlichen Anstieg des Schwerlastverkehrs in Richtung Dresden zu rechnen. Die Polizei rät Fahrern zu Umsicht. Ausreichender Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden ist besonders wichtig, ebenso, mit Fahrfehlern anderer zu rechnen. Fahrer sollten auch mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen, um nicht in Stress zu geraten. Und für den Fall eines Staus erinnert Polizeisprecher Thomas Knaup an eine wichtige Maßnahme: „Bilden Sie eine Rettungsgasse!“ (SZ)

