Warnung vor neuer Betrugsmasche IHK Chemnitz: Vorsicht bei E-Mail-Mitteilungen über geänderte Kontodaten

IHK-Sprecherin Angela Grüner. © IHL Chmnitz

Die auch für Mittelsachsen zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die nennt sich „Wir haben unser Konto geändert“. „Bei diesem Täuschungsmanöver wird dem Opfer per E-Mail mitgeteilt, dass sich angeblich die Bankverbindung des Rechnungsstellers geändert hat, so dass bei der dann tatsächlich erfolgten Überweisung das Geld auf das Konto des Betrügers transferiert wird“, fasst IHK-Sprecherin Angela Grüner zusammen.

In Zeiten des elektronischen Zahlungsverkehrs werden Rechnungen in vielen Geschäftsbereichen nur noch elektronisch versandt. Diesen Umstand machen sich nun auch Kriminelle zunutze, indem sie böswillig auf den Nachrichtenaustausch zwischen Verkäufer beziehungsweise Dienstleister und dem Kunden einwirken. Sie nutzen verschiedene Wege, um an die Daten zu kommen. Doch es gebe eine Gemeinsamkeit: Die Mitteilung an den Kunden, dass sich die Bankverbindung desjenigen, der die Rechnung ausgestellt hat, angeblich geändert habe.

Die Täter würden dabei sehr geschickt vorgehen: Sie manipulieren auch bei andauerndem E-Mail-Verkehr die Kommunikation so, dass bei Rückfragen per E-Mail der Betrug zunächst unentdeckt bleibt. Zudem seien Fälle bekannt, in denen die Betrüger sogar gefälschte Dokumente per Post verschicken, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Die IHK und die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg raten deshalb, E-Mails mit Rechnungen sorgfältig auf den richtigen Absender und die korrekte Schreibweise zu überprüfen. Und bei Zweifeln lieber zum Telefon zu greifen und persönlich nachzufragen, ob sich die Daten tatsächlich geändert haben. (sol)

