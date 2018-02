Warnung vor falschen Polizisten

© dpa

Kamenz/Pulsnitz. Betrüger versuchten am Montag, mit der Masche des falschen Polizisten an persönliche Daten von Angerufenen zu kommen bzw. die Lebensgewohnheiten potenzieller Opfer auszuspionieren. Im ersten Fall wurde einer Frau in Lichtenberg mitgeteilt, dass bei Einbrechern eine Liste gefunden wurde, welche auch die Anschrift der Angerufenen enthielt.

In einem weiteren Fall erhielt eine ältere Dame aus Kamenz gegen 19.25 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab und ebenfalls von Festnahme, diesmal zweier rumänischer Einbrecher, berichtete, welche wiederum eine Liste mit ihrem Grundstück bei sich gehabt hätten. Wobei der Anrufer selbst südosteuropäischen Dialekt sprach.

Nur eine knappe halbe Stunde später klingelte es am Telefon einer weiteren Kamenzerin. Der Anrufer hatte dieses Mal einen sächsischen Dialekt und gab sich als Kriminalpolizist aus Dresden aus. Er versuchte, die Angerufene mit einer Geschichte über eine angebliche Festnahme eines rumänischen Einbrechers, welcher angeblich Kontoauszüge der Frau bei sich hatte, davon zu überzeugen, ihre Kontodaten zu übermitteln.

Die Frauen reagierten richtig, legten auf und informierten die Polizei. Diese Versuche passen zu einer schon seit Längerem bekannten Masche und Serie von betrügerischen Anrufen im ostsächsischen Raum. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu intensiv und rät, keinem Fremden am Telefon persönliche Daten oder Ähnliches mitzuteilen. (SZ)

zur Startseite