Warnung vor falschem Gewinn Wenn einem am Telefon eine größere Summe vom Bertelsmannclub versprochen wird, sollte man stutzig werden. Ein Beispiel aus dem Kamenzer Land zeigt das.

Immer wieder versuchen Betrüger, durch Telefonanrufe an Geld oder Wertsachen zu kommen. © dpa

Es klingt zu gut, um wahr zu sein – und meistens ist es das auch. Neben echten Gewinnspielen kursieren auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken viele falsche Verlosungen und Preisausschreiben. Und auch an der anderen Seite des Telefonhörers sind in den meisten Fällen Betrüger am Werk. Zumindest, wenn einem 128 000 Euro versprochen werden. So passierte das kürzlich einer Ohornerin. Die wandte sich mit einer Warnung an alle nun an die SZ Kamenz. „Die nette Dame hat sich als Mitarbeiterin des Bertelsmannclubs vorgestellt und mir auf den Anrufbeantworter gesprochen mit der Bitte um Rückruf“, sagt sie. Das könnte schon ein Fehler gewesen sein, denn bei einem Anruf mit einer 040er-Vorwahl sollte man vorsichtig sein, heißt es auf einschlägigen Verbraucherseiten , die sich mit dem Thema Trickbetrug befassen.

Verbraucherzentrale rät dringend ab

Beim Gespräch mit der „netten Dame“ erfuhr die Ohornerin jedenfalls, dass sie ihren besagten Gewinn nur erhält, wenn sie vorher 238 Euro an eine Berliner Bank überweist. „Ich habe der Frau gleich gesagt, dass das alles nicht sehr vertrauenerweckend klingt und sicher Betrug ist, doch darauf hat sie gar nicht reagiert!“ Nach einem anschließenden Telefonat mit der Verbraucherzentrale wurde ihr geraten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wer angerufen wird, weil er angeblich etwas gewonnen hat, sollte auf jeden Fall misstrauisch sein – vor allem dann, wenn er vor dem Erhalt des Gewinnes Steuern oder Gebühren zahlen soll, hieß es. Also: Wenn demnächst angeblich der Bertelsmannclub anruft: Vorsicht! „Ich möchte vor allem ältere Leute vor dieser Masche warnen!“

