Warnung vor dreckiger Luft Derzeit schweben besonders viele Feinstaubpartikel durch Dresden. Sie können die Atemwege reizen.

Feinstaub wird vor allem von Autos ausgestoßen. © dpa

Einfach mal tief durchatmen, diesen Rat sollten die Dresdner derzeit wohl nicht beherzigen. Das Landesumweltamt empfiehlt, auf Ausdauersport im Freien zu verzichten. Denn die Luft ist so schmutzig wie seit Langem nicht mehr. Fast täglich werden derzeit die Feinstaubgrenzwerte an der Messstation Bergstraße überschritten. Bislang sind so viele Tage zusammengekommen wie im gesamten letzten Jahr.

Erst drückte hoher Luftdruck die belastete Luft nach unten und sorgte dafür, dass sie kaum wegziehen konnte. Anfang Februar drehte der Wind. Seither strömt vorbelastete Luft aus Osteuropa nach Sachsen. „Obwohl die Messwerte nicht mehr so hoch sind wie zu Beginn, wird der Feinstaubgrenzwert immer wieder überschritten“, so Karin Bernhard vom Landesumweltamt. Da sich das Wetter auch in den nächsten Tagen nicht grundlegend ändern soll, müsse man weiterhin mit einer erhöhten Feinstaubkonzentration rechnen.

Feinstaub wird vor allem von Autos ausgestoßen. In den Großstädten sei dies die Hauptquelle, so das Umweltbundesamt. Dabei gelangen die Partikel nicht nur aus Motoren – vorrangig aus Dieselmotoren – in die Luft, sondern auch durch Bremsen- und Reifenabrieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes von der Straßenoberfläche. Bei Menschen kann Feinstaub in die Nasenhöhle, die Bronchien und in die Lunge eindringen. Dort reizt es die Schleimhaut, führt im schlimmsten Fall zu Entzündungen. Das Landesumweltamt geht derzeit von gut 1 000 Dresdnern aus, die wegen ihres Wohnorts nahe an Hauptverkehrsstraßen zu hohen Feinstaub-Konzentrationen ausgesetzt sind. Zu Umweltmaßnahmen kann die EU die Stadt drängen, wenn der Grenzwert an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten wird.

