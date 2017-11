Warnung vor Datensammler Ordnungsamtschef Olaf Lier warnt vor einem brisanten Formular, was derzeit verschickt wird. Der Absender sitzt in Bukarest.

Ein ganz besonderes Schreiben ist jetzt einem Coswiger Landwirt ins Haus geflattert. „Ihr Firmeneintrag“ ins Firmenverzeichnis Sachsen heißt es da. Alle angeblich notwendigen Daten sind schon ausgefüllt: Branche, Firma, Adresse, Telefon samt Fax und E-Mail-Adresse.

Zur gefälligen Prüfung auf Richtigkeit und eventuellen Korrektur durch den Empfänger. Und natürlich mit der Aufforderung, die Offerte bei Annahme an die aufgeführte Faxnummer zurückzusenden – mit Datum und Unterschrift.

Das Pikante an dem Schreiben – der Absender sitzt in Bukarest. Zwar wird auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen, die im Internet eingesehen werden können. Aber: Gewerbedaten werden, wenn, dann in Coswig und nicht in Bukarest geführt, sagt Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier und warnt eindringlich: Also bitte nicht ausfüllen und gleich gar nicht voreilig bezahlen. (SZ/IL)

