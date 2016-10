Warnung vor Clown in Großenhain Das Horrorclown-Phänomen hat nun auch Großenhain erreicht.

© Symbolfoto

Zwei gruslige Clown-Gestalten sind am Dienstagabend angeblich in der Stadt gesehen worden. Wie eine besorgte Mutter auf Facebook warnte, sei ihre Tochter im Großenhainer Stadtpark von einer als Clown verkleideten Gestalt erschreckt worden. Eine entsprechende Anzeige ist auch bei der Polizei eingegangen. Allerdings, so Sprecher Marko Laske, habe da eine andere besorgte Mutter angezeigt, dass wiederum ihrem Sohn ein solcher Clown begegnet wäre. Der Junge sei um 18.45 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden von der Jahn-Kampfbahn nach Hause geradelt, als kurz nach der Bahnüberführung Parkstraße plötzlich ein Clown auf die Straße gesprungen sei. Die Kinder hätten daraufhin schnell die Flucht ergriffen. Die kurze Zeit später alarmierte Polizei hat allerdings niemanden mehr entdeckt.

zur Startseite